Ligue 2 (J26) - DFCO : "Pas magicien", Patrice Garande se projette sur la saison prochaine

Le DFCO fait du surplace. Aucune victoire lors des trois derniers matchs, malgré des progrès et un match nul encourageant le weekend dernier (0-0 à Bastia). Une 12e place, loin des attentes et des ambitions. Pour la 26e journée de Ligue 2, samedi 26 février 2022 à Dunkerque, les "Rouges" disposent d'une énième occasion de relancer une machine qui a tendance à s'enrayer trop souvent. Pour de bon cette fois-ci ... et surtout pour déjà commencer à préparer la saison prochaine?

"Je ne suis pas un magicien"

Aux impatients, l'entraîneur du DFCO propose de relativiser. Et de regarder en arrière pour mesurer le chemin parcouru par cette équipe. "Je ne suis pas un magicien. Quand vous arrivez dans un club en cours de saison comme ça, avec le traumatisme qu'il y avait de la saison dernière, avec un point en cinq matchs, vous ne pouvez pas arriver et faire que les mecs vont gagner 10 matchs comme ça, ça n'existe pas", explique Patrice Garande, qui appuie son propos par un claquement de doigts. "On a amené ma vision du foot, l'exigence que je demande à l'entrainement, et il faut du temps pour que les joueurs assimilent ça. La patience n'est pas ma qualité première mais je ne suis pas fou non plus. Si ça vient maintenant et qu'on a mis six mois, on a mis six mois".

"L'objectif premier, c'était de remettre le club à une place qui est plus conforme à la sienne, de façon à pouvoir, la saison prochaine, bâtir une équipe pour jouer l'accession"

Avant le déplacement à Dunkerque, pour l'une des premières fois depuis son arrivée en août 2021, l'entraîneur du DFCO s'est projeté sur la saison prochaine. "L'objectif premier, c'était de remettre le club à une place qui est plus conforme à la sienne, de façon à pouvoir, la saison prochaine, bâtir une équipe pour jouer l'accession" en Ligue 1. "On est plutôt sur un travail de moyen-terme, parce que long terme n'existe pas dans le foot", précise Garande. Une sortie qui constitue un indice sur son avenir : pour rappel, l'ex-coach de Caen et Toulouse est lié au DFCO jusqu'au mois de juin avec "des objectifs qui sont mis dans le contrat" pour une prolongation, comme le confirmait sur France Bleu Bourgogne le président Olivier Delcourt.

Fermer les vannes, dans un premier temps

Cette reconstruction pas-à-pas opérée par Patrice Garande s'est accompagnée d'un changement dans le jeu, visible depuis la reprise du championnat en janvier 2022, et qu'on évoquait déjà avant la défaite à Toulouse. Pour schématiser à grands traits : tout faire pour encaisser moins de buts. Quitte à être moins prolifique offensivement. L'entraîneur dijonnais, adepte affiché d'un football offensif, défend ce changement de paradigme, moins romantique, vers un football plus pragmatique. "Je veux évidemment attaquer, j'aime qu'on pose des problèmes à l'adversaire, je n'ai pas changé. Mais, l'axe de travail, c'était de trouver un équilibre. Pour bien attaquer, il faut savoir bien défendre. Je suis plutôt satisfait de ça. A Bastia, on a mieux défendu, ensemble".

Quels avantages ? "On court moins, on se fatigue moins, ça nous laisse plus d'énergie pour pouvoir attaquer. Quand je suis arrivé, le fait de vouloir presser, de mettre beaucoup de rythme, ça épuise aussi les organismes et ça génère pas mal de déchets. On avait des statistiques sur le plan physique qui étaient très bonnes, ce n'est pas pour autant qu'on gagnait les matchs". Reste un nouveau défi, qui ne déplairait pas à Monsieur de Lapalisse : marquer pour pouvoir gagner. Le coach du DFCO compte (entre autres) pour ça sur deux "expérimentés" qu'il trouve en forme en ce moment : Mickaël Le Bihan et Romain Philippoteaux.

Les buts marqués et concédés par le DFCO en cette saison 2021/2022 - Capture d'écran - Ligue 2

Quelle compo pour ce weekend à Dunkerque ?

Reynet - Fofana, Congré, Coulibaly, Traoré - Pi, Ngouyamsa - Dobre, Le Bihan, Philippoteaux - Scheidler.