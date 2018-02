Le scénario est désormais connu. Solides et opportunistes, les Rémois, rapidement menés au score ont vite remis les pendules à l'heure et montré leur statut à l'image d'un Yunis Abdelhamid, taulier en défense et double buteur ! Avec 60pts après 27 journées, le Stade de Reims surfe avec les records.

A Ajaccio (Stade Ange Casanova), le Stade de Reims bat le Gazélec Ajaccio 2-1

Mi-temps : 2-1

Spectateurs :

Arbitre: Loïc Wattelier

Buts - Marveaux (10e) pour le Gazélec ; Abdelhamid (11e, 34e) pour Reims

Avertissements - aux Ajacciens Mombris (61e), Puel (63e), Ba (70e)

Ajaccio : Elana - Puel, Ba, Bréchet, Mombris, Marveaux (cap), Bahamboula, N'Changama, Gomis, Jobello (Araujo, 54e), Veselinovic. Entr. : Albert Cartier.

Reims : Lemaître - Disasi, Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (Kyei, 85e), Oudin (Ngamukol, 81e), Chavarria, Siebatcheu (N'Dom, 70e). Entr. : David Guion

Cette fois, le Stade de Reims voit la Ligue 1 de très près. Bien sûr la 19e victoire cette saison arrachée dans la difficulté à Ajaccio y participe, autant que les contre-performances de ses poursuivants au classement. A 12 journées de la fin, les Rémois comptent désormais 14pts d'avance sur ses dauphins. De quoi voir venir, quelques soient les difficultés rencontrées.

Tout n'a d'ailleurs pas été simple sur la pelouse du Gazélec. Bousculés par des Ajacciens volontaires, les Rémois encaissaient même l'ouverture du score, certes chanceuse, grâce à Joris Marveaux, auteur d'une tête heureuse suite à un coup de pied arrêté mal dégagé. Mais il est connu que ce Stade de Reims a de l'orgueil et de la réussite. Sur l'action suivante, un corner cafouillé revient sur la poitrine de Yunis Abdelhamid, dont la reprise du gauche est digne d'un attaquant. Déjà buteur la semaine passée contre Sochaux, le taulier de la défense rouge et blanche s'offre même un doublé. Son coup de boule en réception d'un corner de Diego n'offrant aucune chance à Steve Elana, le gardien corse.

La suite est plus compliquée. Face à des Corses rugueux et pas abattus, les Rémois plient mais ne rompent pas. Et lorsque l'attaque peine à s'exprimer, la défense demeure solide, avec un Nicolas Lemaître décisif dans ses cages. Les autres concurrents, eux, ont fini par craquer. Si mathématiquement rien n'est officiel, le Stade de Reims a bien plus d'un pied en Ligue 1.

