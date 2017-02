Ligue 2 (J26) | Le Stade de Reims n'a plus vraiment le choix face à Clermont-Ferrand

Après un début d'année 2017 manqué, les Rémois sont dans l'obligation de prendre des points pour rester au contact du groupe de tête. En Auvergne (20 heures), face à des Clermontois souvent accrocheurs, la victoire est impérative au risque d'entretenir une crise de confiance et de résultats.

"Je suis persuadé que ces deux matches (qui arrivent) vont conditionner la suite de la saison..." Cette déclaration du capitaine rémois, Anthony Weber, est à la fois rassurante et un peu inquiétante aussi. Inquiétante car s'il dit vrai et surtout si cela se confirme en cas d’échec, les Rémois vont donc très vite être fixés sur leurs espoirs de monter à commencer par ce vendredi face à Clermont en attendant le match face à Brest la journée suivante. Rassurante, car cela prouve le degrés de détermination et de motivation des Rémois à rectifier le tir après la défaite à domicile face à Sochaux. Une défaite et une première mi-temps catastrophiques qui ont du mal à être effacés par la deuxième période plutôt aboutie, avec de l'engagement, de nombreuses occasions et un manque de réussite. Si à l'avenir, le vrai visage du Stade de Reims est celui montré en deuxième période face aux Doubistes, alors oui les Rémois atteindront leurs objectifs. Si celui de la première mi-temps est à nouveau présenté, alors les choses seront très vite plus difficiles. Les Rémois seront donc à Clermont-Ferrand avec la volonté de relever le tête et au risque de se répéter, seule la victoire pourrait permettre d’atténuer les doutes.

Gardiens : LEMAITRE Nicolas, LOUCHET Jean.

Défenseurs : AMIOT Grégoire, BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, WEBER Anthony.

Milieux : KANKAVA Jaba, BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, RODRIGUEZ Hugo, RIGONATO Diego.

Attaquants : BALDE Ibrahima, CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, OUDIN Rémi.

Absents : BULOT Frédéric (genou), CARRASSO Johann (adducteur), MENDY Edouard (quadriceps), TRAORE Hamari (suspendu), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), TURAN Atila (choix), PEUGET Alexi (reprise).

