Même si l'on ne pouvait pas parler vraiment d'exploit, le succès acquis à Ajaccio en novembre dernier dans le temps additionnel face à l'AC Ajaccio était tout sauf une formalité. S'imposer sur l'île de beauté n'est pas chose aisée et les Rémois font parti des quelques équipes à y être parvenu cette saison que ce soit face à l'AC Ajaccio ou le GFC Ajaccio. Alors forcement ce vendredi au Stade Ange-Casanova, ce sera une nouvelle bataille face au Gazelec qui n'a plus grand chose à espérer dans ce championnat, en sécurité vis à vis du maintien (10 points d'avance sur le 19e) et assez éloigné de la 5e place pour espère arracher une place en plays-off. Les Rémois sont donc prévenus d'autant plus que les Corses du GFCA sont plutôt en réussite face aux équipes du haut de tableau, ils ont battu le 2e Nîmes mi-janvier et ont réussi à accrocher Lorient ou encore le Paris FC. On se souviendra toutefois qu'au match aller à Delaune, les Rémois avaient fait imploser les Ajacciens en les étrillant 5 à 0 prenant ce soir-là seuls la place de leader au classement, c'était en septembre dernier. Depuis, les hommes de David Guion n'ont plus jamais quitté leur première place.

: Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY. : Yunis ABDELHAMID, Logan COSTA, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE. : Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO. : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Johann CARRASSO (psoas), Samuel BOUHOURS (ischio), Hassane KAMARA (cheville), Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @gfc_ajaccio | A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce vendredi à partir de 19h30 #FBsportpic.twitter.com/51h7Z7soX8 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 15, 2018

