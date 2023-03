Ligue 2 (J26) : le Stade Lavallois dans la peau de l'outsider face au leader havrais

Ce n'est sûrement pas le match le plus important de la saison pour le Stade Lavallois. Mais une affiche alléchante. À treize journées de la fin du championnat, Laval va défier Le havre, leader incontesté de la Ligue 2. Les Havrais sont sur une série assez incroyable de 23 matches sans défaite. Aucun revers à domicile et la meilleure défense du championnat (10 buts encaissés dont seulement 4 à domicile).

ⓘ Publicité

"Ne pas être spectateur du match"

Quand on affronte une équipe avec de telles statistiques, on se dit que la mission s'annonce délicate. Sans pour autant s'avouer vaincu d'avance, insiste l'entraîneur, Olivier Frapolli : "On a demandé aux joueurs, et c'est mon travail, de croire à la possibilité de faire une performance. On a préparé quelque chose, mais il y a beaucoup de respect pour le parcours du Havre, mais il ne faudra pas qu'on soit spectateur le jour du match."

Le HAC, un gros morceau donc. Cela peut faire peur, admet le milieu de terrain, Jordan Adéoti : "On sait que ce sera une mission très compliquée, sur le papier, tant l'équipe du Havre a dominé son sujet en première partie de saison et arrive, chaque semaine, à prendre des points, même en dominant moins les matches. Mission compliquée, mais on y va avec un plan bien établi avec l'envie de les embêter. On sait que ce sera très difficile et que les probabilités ne sont pas en notre faveur."

Le dernier déplacement au stade Océane n'est pas vraiment un bon souvenir pour Laval. Une défaite 2-0, en 2017, l'année de la descente. C'était le dernier match de l'Italien Marco Simone à la tête du Stade Lavallois.

Le retour de Nsimba dans l'équipe

Pour ce déplacement en terre normande, le coach Olivier Frapolli a fait appel aux mêmes joueurs que pour le dernier match à domicile contre QRM. Seul Sébastien Da Silva sort du groupe, remplacé par Steven Nsimba. C'est seulement la cinquième apparition dans le groupe pour le joueur de 27 ans qui évoluait à Bourges (N2) la saison dernière. Nsimba est entré trois fois en jeu contre Nîmes, Le Havre et Sochaux (44 minutes au total) en début de saison avant d'être blessé au genou.

Les 18 joueurs convoqués par Olivier Frapolli pour le match au Havre. - Stade Lavallois

>> Le coup d'envoi de la rencontre Le Havre AC / Stade Lavallois sera donné à 19 heures au stade Océane. Soirée foot dès 18h45 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.