Ligue 2 (J26) - Toujours privé de plusieurs défenseurs, le DFCO veut se relancer contre Grenoble

Les semaines passent, mais la mission reste toujours la même. Le DFCO dispose encore de treize matchs pour se maintenir en Ligue 2. Samedi 4 mars 2023, à l'occasion de la 26e journée de championnat, les "Rouges" reçoivent Grenoble, coup d'envoi 19h. 17e et relégable, Dijon doit retrouver la victoire pour enfin avancer au classement.

ⓘ Publicité

Fofana suspendu, toujours des absents en défense

Le DFCO devra faire sans son latéral gauche, Adama Fofana, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. En défense toujours, le DFCO sera également privé de Christopher Rocchia (adducteurs) et Daniel Congré, blessés. Ahmad Ngouyamsa, sur le retour, est toujours incertain. Privé de ses deux latéraux gauche, Omar Daf pourrait une nouvelle fois décider de décaler la recrue Paul Joly dans le couloir gauche de la défense.

Le milieu offensif Valentin Jacob, écarté, s'est entraîné avec la réserve, pour la deuxième semaine d'affilée. "J'attends plus, dans tous les domaines", indique Omar Daf à son propos.

Regagner pour remonter au classement

Le DFCO est sur une série de six rencontres consécutives sans succès. Après quatre défaites d'affilée sans marquer, les Dijonnais sont sur une pente ascendante. Les joueurs d'Omar Daf restent sur deux matchs nuls, contre Metz (0-0) et à Valenciennes (2-2). "Deux résultats positifs, mais on est frustrés. Les résultats, même si on aurait mérité mieux, permettent au groupe d'avancer, indique l'entraîneur du DFCO. A nous de faire ce qu'il faut pour être plus créatifs, plus dynamiques".

Il reste trois matchs d'ici la trêve internationale de la fin mars. Grenoble à domicile, Guingamp à l'extérieur, puis Pau à Gaston-Gérard. Omar Daf a-t-il fixé un objectif de points à ses joueurs sur cette série ? "Le maximum, répond-il. On va tout faitre pour prendre neuf points sur les trois matchs".

Grenoble a joué deux fois cette semaine

Le GF38, 7e de Ligue 2, vient de vivre une semaine chargée. Après avoir fait 0-0 face au leader, Le Havre, le weekend dernier, Grenoble a joué en Coupe de France en milieu de semaine, pour une élimination face à Lyon (2-1). L'entraîneur dijonnais, Omar Daf, était d'ailleurs dans les tribunes du Groupama Stadium pour observer cette rencontre. Le GF38 peut-il être émoussé par cette accumulation de matchs ? "Je ne pense pas que ça laisse des traces, c'est un effectif fourni en quantité et en qualité, c'est une équipe très athlétique", répond Daf.

En championnat, les joueurs de Vincent Hognon restent sur trois matchs sans succès - deux nuls et une défaite. L'une des clés du match pour le DFCO ? Parvenir à faire sauter le verrou grenoblois. Les Isérois possèdent la deuxième meilleure défense du championnat de Ligue 2, avec seulement 21 buts encaissés, quand Dijon est la 14e défense, avec 31 buts encaissés en 25 matchs. "Ce qui lui permet d'être à ce niveau-là du classement, c'est parce que c'est une équipe qui est très solide", analyse Omar Daf, rappelant que son équipe avait eu des occasions lors du match aller, achevé par un 0-0 au Stade des Alpes juste avant la trêve pour la Coupe du monde.

DFCO - Grenoble, 26e journée de Ligue 2 à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, dès 18h45 pour l'avant-match en direct de Gaston-Gérard !

loading