Ligue 2 - J26 : un match nul pour le Nîmes olympique à Troyes (0-0)

Coup d'arrêt pour le Nîmes olympique à l'extérieur. Après 3 victoires successives à l'extérieur les nîmois n'ont pas réussi à l'emporter à Troyes (0-0). Les Crocos poursuivent tout de même leur belle série d'invincibilité, 8 matches sans défaites.

C'était presque devenue une habitude. Le Nîmes olympique se déplaçait, gagnait et ramenait 3 points de plus. Alors vendredi soir, pour la 26e journée de Ligue 2, quand les Crocos n'ont obtenu que le point du match nul, la déception pouvait se lire sur le visage des joueurs comme du staff car ils étaient venus pour l'emporter au stade de l'Aube. Une fois la déception passée, il faut saluer la belle prestation du Nîmes olympique une fois encore à l'extérieur. Solides, les Crocos se sont créés de nombreuses occasions, davantage que Troyes, s'en toutefois réussir à marquer (0-0).

Vendredi soir, sur la très belle pelouse du stade de l'Aube, la meilleure équipe à domicile du championnat, Troyes, recevait l'équipe la plus performante à l'extérieur, Nîmes. Le 4e contre le 7e au classement. Cela nous promettait du beau jeu et un match disputé. Dès le début de la rencontre, le rythme et l'intensité sont là. Les Crocos pressent les troyens. Durant le premier quart d'heure, le Nîmes olympique a complètement asphyxier l'ESTAC qui n'arrivait plus à ressortir le ballon. La domination est nîmoise mais ni Alioui ni Kouakou n'arrive à cadrer leurs tentatives.

Au retour des vestiaires, l'intensité baisse d'un cran du côté nîmois, le match s'équilibre. Sur le terrain, il y avait aussi un duel d'attaquant entre le meilleur buteur de ligue 2, le troyen Adama Niane, et le deuxième, le nîmois Rachid Alioui. Adama Niane s'est montré dangereux à plusieurs reprises en seconde mi-temps mais très bien aligné les défenseurs gardois ont bien joué le coup, l'attaquant a été signalé en position d'hors-jeu à plusieurs fois. Les nîmois continuent de pousser mais leurs tentatives échouent à trouver le chemin des filets. Les gardois reviennent avec un point de Troyes même s'ils auraient mérité de l'emporter vu leur domination.

Un match pour oublier celui contre Tours

Comme l'a reconnu l'entraîneur Bernard Blaquart à l'issue de la rencontre, l'important était surtout de rejouer rapidement après le match controversé contre Tours la semaine dernière, "après Tours, j'aurais voulu rejouer dès le lendemain. Ce soir, je suis satisfait de mes joueurs, ils ont réalisé un match solide contre une équipe expérimenté". Point positif également, le Nîmes olympique n'a pris aucun carton durant ce match. Les Crocos poursuivent tout de même leur belle série d'invincibilité, 8 matches sans défaites. Nîmes est toujours à la 7e place du classement de Ligue 2.