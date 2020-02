Ligue 2 (J27) : Caen profite du sabordage grenoblois pour enchaîner

Jordan Tell et le caennais enchâine à domicile face à Grenoble.

La chance accompagne Caen

Mis en danger dès l'entame par Grenoble, Caen ouvre la marque sur sa première incursion dans la surface iséroise. Trouvé dans le dos de la défense, Gioacchini est déséquilibré par Monfray. M. Buquet n'hésite pas à signaler le point de pénalty. Une aubaine que transforme Pi pour l'ouverture du score (1-0, 17').

A peine deux minutes plus tard, la gardien grenoblois joue de malchance et envoie son dégagement directement dans son but (2-0, 19'). Une scène qui entrera dans les bêtisiers, à n'en pas douter.

A la demi-heure de jeu, Gioacchini a l'occasion de tuer le match. Parfaitement servi par Zady Sery dans un deux contre un face à Maubleu, il se rate incompréhensiblement et dévisse sa frappe face au but vide. Caen manque l'opportunité de creuser l'écart et qui peut remercier l'arbitre assistant de M. Buquet, qui se trompe en refusant pour hors-jeu la réduction du score de Pickel.

En deuxième période, Caen se contente de laisser venir son hôte. Ce qui occasionne quelques frayeurs. A force de plier, le SMC finit par céder et Beka Beka, à peine entré en jeu, concède un pénalty pour une faute sur Ondaan.

Une fois de plus vernis, Malherbe voit le tir de Benet passer à côté du but d'un Riou parti à l'opposé. Quand ça ne veut pas...

Grâce à ce succès, le huitième de la saison, Caen remonte à la 11ème place du classement. Sa plus haute position depuis le début de la saison.