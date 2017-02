Ligue 2 - J27 : encore un match nul à domicile pour le Nîmes Olympique, 1-1 contre le GFC Ajaccio

Mené au score une grande partie du match, le Nîmes olympique a réussi à revenir et à égaliser à dix minutes de la fin grâce à un but de Rachid Alioui. Les Crocos ont raté l'occasion de se rapprocher encore davantage du podium.

"Les rois du nul" par cette formule le coach gardois Bernard Blaquart a parfaitement résumé le bilan du Nîmes olympique à domicile. Un match nul de plus aux Costières.14e matches à domicile et 9 nuls. Ce vendredi soir, lors de la 27e journée de Ligue 2, les Crocos ont raté, encore une fois, l'opportunité de se rapprocher du podium. Ils ont été mis en difficulté par une bonne équipe corse (1-1)

Pendant 45 minutes, les Crocos étaient méconnaissables. Beaucoup trop de ballons perdus, des passes ratés, quatre corners concédés dans les toutes premières minutes. D'entrée de jeu, les Corses ont frappé fort et ont réussi à étouffer le jeu nîmois, réussissant même a ouvrir le score après seulement 4 minutes de jeu. Le milieu de terrain du Gazélec, Jérôme Le Moigne trompe Yan Marillat, (0-1). La rébellion nîmoise tarde à se mettre en place. Les Crocos sont brouillons, les passes sont approximatives, la défense fébrile, à la mi-temps, le score est inchangé (0-1)

Les Nîmois reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions et un esprit revanchard. Christian Kouakou entre en jeu à la place de Théo Valls. Les Crocos passent en 4-2-4. Le Nîmes olympique est plus offensif mais pas plus adroits. Renaud Ripart tente sa chance à plusieurs reprises de la tête, mais à chaque fois il rate le cadre. Les tentatives de Kouakou, Thioub n'ont pas plus de réussite. A la 80e minute, Rachid Alioui réussit enfin à trouver le chemin des filets corses et a trompé le gardien ajaccien. 13e but pour l'international marocain cette saison. Pendant les dix dernières minutes, les Crocos poussent pour essayer de mettre un deuxième but, plusieurs occasions mais pas de tirs cadrés.

Les Crocos n'ont pas su profiter de la contre-performance d'Amiens et de Strasbourg, défaits à domicile, pour se rapprocher du peloton de tête. Le Nîmes olympique est toujours 7e de Ligue 2, à trois points du podium.