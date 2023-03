Ligue 2 (J27) : face au Paris FC, le Stade Lavallois veut à tout prix éviter une troisième défaite de suite

Cinq jours après les annonces du président Laurent Lairy et la perspective de la Ligue 1 d'ici sept ans, c'est le retour à la réalité du terrain et du championnat de Ligue 2. Au programme, un match contre une équipe du même niveau que Laval. Le Paris FC est à égalité avec le Stade Lavallois au classement (31 points). Le défenseur Bryan Goncalves a bien saisi l'enjeu de cette rencontre : "c'est un match important pour nous. On est confiants, que l'on joue contre les premiers ou les derniers. Nous ne sommes pas du genre à avoir peur de qui que ce soit. Ce match peut être un petit tournant de la saison. Si on gagne; on se donne un peu d'air au classement en vue d'atteindre notre objectif qui est le maintien. Paris est une équipe qui est dans la même situation que nous. On doit viser les trois points parce qu'on en a besoin et ils feraient beaucoup de bien."

Pour cette rencontre, l'entraîneur lavallois a convoqué vingt joueurs (pour 18 places sur la feuille de match). Les six attaquants du Stade Lavallois sont tous appelés. Kevin Perrot, lui, sort du groupe, tandis que Pierrick Cros et Remy Duterte effectuent leur retour, tout comme l'attaquant Zakaria Naidji. Le défenseur central Marvin Baudry est suspendu pour cette rencontre.

Vingt joueurs sont convoqués par Olivier Frapolli. - Stade Lavallois

Quatre points sur les deux prochains matches

Les deux prochaines rencontres (Paris FC à domicile puis Niort, dernier, à l'extérieur) avant la trêve internationale sont des rendez-vous à ne pas manquer. Objectif pour le coach Olivier Frapolli, ne perdre aucune des deux prochaines rencontres : "c'est l'objectif en effet, d'aller prendre quatre points sur les deux matches. Tous les week-ends, il y aussi un adversaire qui a des objectifs. Nous n'avons pas de marge suffisante pour jouer à l'économie, et ce n'est pas le cas. Les garçons sont à 100% dans les matches qu'ils font., donnent tout. Samedi, il faudra qu'on ait la petite étincelle pour gagner."

En début de saison, les Parisiens espéraient jouer la montée en Ligue 1. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches. La réalité ne rejoint pas toujours les ambitions.

Coup d'envoi de la rencontre Stade Lavallois / Paris FC à 19 heures au stade Francis Le Basser. Soirée foot sur France Bleu Mayenne dès 18h45 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.