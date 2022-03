Ligue 2 (J27) - L'objectif "maintien" n'est plus si tabou au DFCO

Elle semble loin l'époque où le DFCO était qualifié de "PSG de la Ligue2" - et pour cette formule, c'est sûrement mieux ainsi. Il semble loin le temps où le DFCO affichait l'objectif de terminer dans les huit premiers du classement. A la veille de la 27e journée de Ligue 2 et de la réception de Caen, samedi 5 mars 2022, les "Rouges" sont 13es du classement - avec une seule apparition dans le Top 10 cette saison. Surtout, avec la série de quatre matchs sans victoires (trois défaites et un match nul) la zone de relégation se rapproche : seulement trois points séparent le DFCO de Dunkerque, 18e. De quoi regarder vers le bas, pour l'instant sans urgence ni panique.

Le maintien, "je n'emploie pas ce mot devant les joueurs"

Début janvier, après une défaite à domicile contre Nîmes qualifiée "d'affligeante" par Patrice Garande, plusieurs joueurs avaient évoqué la nécessité de jouer le maintien avant de viser plus haut. Ce qui avait provoqué l'agacement du président Olivier Delcourt sur France Bleu Bourgogne : "Non, on ne doit pas être résignés (...) il faut se battre c'est tout. Avec la descente, il y a une transition, mais elle n'empêche pas d'être compétiteurs. Je regarde vers le haut vers remonter vers le haut du classement". Près de deux mois plus tard, par la force des choses - et du classement - le ton a un peu évolué.

Le mot "maintien" est toujours volontairement banni du vocabulaire de Patrice Garande. "Je n'emploie pas ce mot. Je ne peux pas entraîner une équipe qui n'a pas d'ambition. Ce club ne peut pas avoir pour ambition de se maintenir. Je me refuse à parler de ça, on doit être beaucoup plus haut. Après, il y a la réalité, mais je n'emploie pas ce mot devant les joueurs", précise-t-il d'emblée. Le mot reste tabou, mais pas le concept de maintien.

Une réalité comptable

Longtemps balayé d'un revers de la main, le pragmatisme comptable reprend le dessus. "Ce classement, vous gagnez deux fois de suite, vous gagnez trois-quatre places, c'est pour ça que je n'y attache pas d'importance. Sauf que là ... je suis obligé de regarder la réalité : on a trois points d'avance sur une zone qui n'est pas très confortable", admet Patrice Garande, qui va retrouver ce weekend le SM Caen qu'il a entraîné entre 2012 et 2018.

Même discours chez son attaquant, Aurélien Scheidler, qui peut atteindre la barre des 10 buts en L2 s'il marque face aux Normands. "Ce n'est pas un mot qu'on emploie, mais on sait très bien qu'il va falloir qu'on passe par le maintien, qu'on soit à l'abri le plus vite possible et ensuite aller chercher des places le plus haut possible", reconnaît le meilleur buteur dijonnais, qui n'a pas marqué lors des trois derniers matchs. L'attaque dijonnaise sera d'ailleurs privée de son deuxième meilleur buteur, Alex Dobre, blessé dans un duel à l'entraînement à la veille du match.

"Sur ce match là, à la limite, peu m'importe qu'on joue bien ou pas, tout ce que je veux c'est gagner"

Nous sommes à 12 journées de la fin de la saison, et le temps presse. "Je pense que les joueurs ont pris conscience de l'urgence de la situation. Trois points d'avance sur le premier relégable, il faut prendre des points. Quand je dis urgence, attention, on n'est pas dans une situation de crise. Mais maintenant, il faut prendre des points, martèle Patrice Garande, qui sera peu regardant sur la manière. "Sur ce match là, à la limite, peu m'importe qu'on joue bien ou pas bien, tout ce que je veux c'est gagner le match. Et les joueurs le veulent aussi, c'est ce qu'ils m'ont dit et ils se sont préparés en conséquence".

La compo possible

Reynet - Fofana, Congré, Coulibaly, Traoré - Deaux (ou Pi), Younoussa - Sammaritano, Le Bihan, Philippoteaux - Scheidler