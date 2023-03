Ligue 2 (J27) - Le DFCO se déplace à Guingamp, les dernières infos

Grâce à une série de trois matchs sans défaites, et sa victoire contre Grenoble , le DFCO s'est relancé dans la course au maintien en Ligue 2. 17e et à un point du premier non-relégable, Dijon se déplace chez le 10e, Guingamp, samedi 11 mars 2023, pour le compte de la 27e journée de championnat (coup d'envoi 19h). Même si l'ensemble reste évidemment fragile, une sérénité nouvelle se dégage des rangs dijonnais depuis quelques semaines. "Les joueurs retrouvent plus de confiance, plus de sourires", confirme l'entraîneur Omar Daf à la veille de la rencontre.

ⓘ Publicité

Thioune incertain, Ngouyamsa sur le retour

Trois joueurs manquent depuis plusieurs semaines à l'appel dans le secteur défensif. Le central Daniel Congré, et les latéraux Christopher Rocchia et Ahmad Ngouyamsa. Pour les deux premiers, ils seront forfaits pour ce déplacement en Bretagne. Ahmad Ngouyamsa, qui a joué une heure avec la réserve le weekend dernier, pourrait en revanche faire son retour.

Un autre joueur est incertain : le milieu de terrain Ousseynou Thioune. Touché au pied, blessé face à Grenoble le weekend dernier, quittant le stade en boitant, il a passé des examens. Des examens qui n'ont pas révélé de fracture, mais la douleur est encore bien présente, et le joueur n'est revenu à l'entraînement que jeudi.

Jacob de retour avec le groupe professionnel

Face à des performances jugées loin des attentes et de son potentiel, pendant deux semaines, le meneur de jeu Valentin Jacob s'est entraîné avec la réserve. Il a également disputé les matchs en N3. Dans cette semaine qui a précédé le déplacement en Bretagne, il est revenu avec le groupe professionnel. "Il s'entraîne normalement avec nous, confirme son entraîneur Omar Daf, évoquant "un bon état d'esprit". "C'est clair qu'on a besoin des joueurs à 200%. Il doit gagner en constance et régularité".

Guingamp, meilleur à l'extérieur, mauvais élève à domicile

Cette saison, après 26 journées, le DFCO est la pire équipe à l'extérieur : une seule victoire (le 27 août 2022, à Metz), et à peine six points pris. À l'inverse, l'EAG voyage très bien, deuxième du classement à l'extérieur. Une bonne forme qui compense les difficultés de cette équipe à domicile : au Stade de Roudourou cette saison, Guingamp n'a engrangé que 12 points (3 victoires, 3 nuls, 7 défaites). Pour cette rencontre entre le dernier à l'extérieur et l'avant-dernier à domicile, l'une des deux équipes devra forcer sa nature.

"C'est une équipe joueuse, qui marque beaucoup de buts mais qui en prend. Elle est dans le ventre mou depuis un moment, mais elle reste dangereuse", analyse Omar Daf. Ramener un nul de Bretagne, un résultat satisfaisant ? "Il faut faire tourner le compteur, il faut faire un résultat positif". Un point minimum donc, trois, au mieux.

Guingamp - DFCO, 27e journée de Ligue 2 à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, dès 18h45 pour l'avant-match en direct du Stade de Roudourou !

loading