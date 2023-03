Ligue 2 (J27) - Le GF38 empoche le derby des Alpes en battant Annecy (2-1)

Il aura fallu attendre plus d'un mois pour regagner. Plus d'un mois après la victoire en Coupe de France à Vierzon. Le GF38 s'est adjugé le derby des Alpes ce samedi en battant le FC Annecy au stade des Alpes (2-1) lors de la 27e journée de Ligue 2. Matthias Phaëton et son doublé viennent briser la série de cinq matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Les hommes de Vincent Hognon remontent à la 6e place de Ligue 2, à six points du deuxième Bordeaux.

Statu quo en première mi-temps

Le derby des Alpes était bien parti pour le GF38. Et c'est là où ça avait péché ces dernières semaines que la solution est arrivée. Matthias Phaëton plante la première banderille pour les Grenoblois (3') en trompant le gardien annécien. Vous pouvez voir ça comme un écho au discours du coach Vincent Hognon : "un attaquant qui ne marque pas ne me sert pas à grand chose", déclarait l'entraineur isérois avant le match. Dont acte.

Les Isérois tentent de nouvelles incursions dans la moitié de terrain haut-savoyarde mais sans que ça se voit au tableau d'affichage. Annecy laisse passer l'orage puis se remet du K-O initial pour égaliser près d'une demi-heure plus tard (30'). Moïse Sahi profite d'une contre-attaque pour tromper Brice Maubleu en plaçant son ballon dans le petit filet (1-1). En guise de réponse, les Grenoblois auront cru l'espace de quelques micro-secondes reprendre l'avantage mais la frappe de Joris Correa se fracasse sur la barre transversale (43').

Le GF38 tient le ballon sans le mettre au fond

Au retour des vestiaires, les Grenoblois parviennent à garder le ballon et essaient de se rapprocher de la cage gardée par Florian Escales. Deux fois les Isérois essaieront de reprendre l'avantage, deux fois l'action est avortée. Pas grave, les hommes de Vincent Hognon relancent depuis leur camp, essaient toujours de construire mais sans la finition. Le paradoxe veut que les Grenoblois égalisent sur une contre-attaque. Maubleu relance, le ballon atterrit dans les pieds d'Abdoulie Sanyang qui déborde sur la droite et arrive jusqu'aux abords de la surface de réparation. Le centre à ras-de-terre passe devant la défense annécienne, arrive dans les pieds de Matthias Phaëton qui double la marque (71'). Les Grenoblois mènent 2 à 1 après avoir gardé jalousement le ballon depuis le retour des vestiaires.

Une bagarre générale en guise de dessert pour terminer ce derby

Les Grenoblois se feront une petite frayeur sur une occasion annécienne en toute fin de match. Malgré tout, le match finira sur une empoignade puis une bagarre entre le Grenoblois Pajot et le Haut-Savoyard Phaëton juste devant le kop haut-savoyard. Résultat : deux cartons rouges dont un pour l'Isérois Matthias Phaëton. "Ça ternit l'image de ce derby", a estimé Vincent Hognon après le match.

Le point sur le championnat

