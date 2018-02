Sur une série en cours de deux succès consécutifs, les Rémois veulent poursuivre leur route ce vendredi au Stade Delaune face à Quevilly-Rouen (20 heures). Avec 60 points au classement, l'idée sera de capitaliser pour toucher d'un peu plus près la montée en Ligue 1.

Le Stade de Reims poursuit sa route vers la Ligue 1 alors qu'il reste 12 matches à disputer avant l'issue du championnat, 7 au Stade Delaune et 5 à l'extérieur. Si le sort des Rémois est assez clair avec une accession en Ligue 1 qui ne semble pas pouvoir lui échapper, il va falloir désormais évoluer par étapes. La première sera bien sûr d'assurer mathématiquement cette montée. En maintenant ou en amplifiant l'avance au classement. Il y aura ensuite l'ambition légitime de valider cette belle saison avec un titre de champion de France de Ligue 2, une perspective largement dans les cordes des Rémois, d'autant que l'on a du mal à voir un des adversaires directs du Stade de Reims prendre cette première place. Enfin, même si cela est symbolique, il reste le record de points en Ligue 2 depuis le passage à 20 clubs. C'est Lille qui détient ce record avec 83 points récoltés lors de la saison 1999-2000. Pour dépasser ce record, il faudra remporter 8 des 12 derniers matches pour afficher 84 points. D'ici là, il y a évidemment ce match face à Quevilly-Rouen qui reste sur une série respectable de 5 matches sans défaite à l'extérieur dont 3 victoires à Sochaux, Bourg-Peronnas et Nancy. L'équipe normande est clairement plus à l'aise loin de ses bases, aux Rémois rester sur leurs valeurs pour faire chuter l'équipe normande à l'extérieur pour la première fois en 2018.

Gardiens : Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY.

Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU. Absents : Grégory BERTHIER (cuisse), Hassane KAMARA (cheville), Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Patrick BAHANACK (choix), Samuel BOUHOURS (reprise), Hendrick CAKIN (choix), Johann CARRASSO (reprise), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour la rencontre face à @QRM - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce vendredi à partir de 19h30 #SDRQRM#FBsportpic.twitter.com/AkYLma6odQ — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 22, 2018

