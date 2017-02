Ligue 2 (J27) | Le Stade de Reims face à son destin devant Brest

C'est certainement l'un des tournants de ce championnat de Ligue 2. Face à Brest (Lundi, 20h45), les Rémois auront l'occasion de revenir à 3 points de la première place en cas de succès... ou de s'en éloigner à 9 points en cas de défaite. Les enjeux sont très importants.

C'est sans aucun doute le premier tournant ce ce championnat pour le Stade de Reims, un match capital qui va conditionner la suite de la saison, au moins pour la première place et le titre de champion de France de Ligue 2. Car en cas de défaite ce lundi à Delaune face aux Bretons, les Rémois seraient toujours dans la course à la montée, mais laisseraient filer une des deux places qui enverront directement en Ligue 1. La défaite verrait les Bretons prendre 9 points d’avance sur le Stade de Reims à 11 journées de la fin, une avance quasi-définitive. Un match nul permettrait de rester avec ce même écart de 6 points qui resterait acceptable pour espérer encore se hisser tout en haut de la Ligue 2 à l'issue de la saison. Et c'est évidemment la victoire face à Brest qui serait le plus marquant et le plus bénéfique. Un succès qui permettrait aux Rémois de revenir à trois points du leader et par la même occasion, prendre deux points d'avances sur le 3e et le 4e. Ce match est donc d'une importance capitale, histoire de marquer les esprits, se mettre dans la lutte également pour le titre mais aussi s'affirmer comme un leader de cette Ligue 2.

Gardiens : CARRASSO Johann, LEMAITRE Nicolas.

Défenseurs : BOUHOURS Samuel, JEANVIER Julian, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, WEBER Anthony.

Milieux : KANKAVA Jaba, BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, DEVAUX Antoine, RIGONATO Diego.

Attaquants : BALDE Ibrahima, CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, OUDIN Rémi, KYEI Grejohn.

Absents : BULOT Frédéric (genou), MENDY Edouard (quadriceps), AMIOT Grégoire (choix), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), PEUGET Alexi (choix), RODRIGUEZ Hugo (choix), TURAN Atila (choix).

Le Stade Brestois n'était pas forcement programmé pour jouer dès cette saison l'accession en Ligue 1, en tout cas le club ne l'a pas affiché comme une véritable ambition. Mais l'arrivée de Jean-Marc Furlan, un spécialiste des accessions, et un recrutement très ambitieux a permis très vite aux Bretons de jouer les premiers rôles. Si Brest a laissé beaucoup de points en route dans son stade Francis-Le-Blé pour un leader (déjà 4 défaites), l'équipe a réussi un très beau parcours à l'extérieur avec seulement deux défaites (à Amiens et Auxerre) et une faculté à contenir l'adversaire avant de lui inscrire le but du succès en fin de match. C'est ce scénario que les Rémois devront à tout prix éviter pour espérer battre le Stade brestois, ce qui sera loin d'être une tache aisée.

Les 16 joueurs brestois retenus : Hartock, Léon, Belaud, Z. Diallo, Chardonnet, Bernard, Castan, Faussurier, Gastien, Grougi, Battocchio, Perez, Pelé, Lavigne, Joseph-Monrose, H. Diallo.

Les absents : Labidi (cuisse, reprise), Maupay (genou), Nganioni (genou, reprise), Coeff (cheville), Henry (cheville), Magnon, Jacob, Sissoko.

