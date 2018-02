Reims, France

-

A Reims (Stade Auguste Delaune), le Stade de Reims bat Quevilly Rouen 2-1

Mi-temps : 2-0

: 2-0 Spectateurs :

: Arbitre : Mr. Batta

Mr. Batta Buts - Oudin (19e), Chavarria (29e, sp) pour Reims ; Ndao (52e)

Oudin (19e), Chavarria (29e, sp) pour Reims ; Ndao (52e) Avertissements - aux Rémois Grejon Kyei (51e) et Axel Disasi (56e) et au normand Pierre-Daniel Nguinda (29e).

- aux Rémois Grejon Kyei (51e) et Axel Disasi (56e) et au normand Pierre-Daniel Nguinda (29e). Reims : Lemaître - Disasi, Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (Ngamukol, 90e), Oudin, Chavarria (Ndom, 85e), Siebatcheu (Kyei, 49e). Entr. : David Guion

: Lemaître - Disasi, Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (Ngamukol, 90e), Oudin, Chavarria (Ndom, 85e), Siebatcheu (Kyei, 49e). Entr. : David Guion Quevilly : Hartock - Nguinda, Albert, Lefort, Oliveira (Tie Bi, 75e), Rogié, Basque, Boujedra (Mamilonne, 75e), Gakpa, Louis (Caddy, 90e), Ndao. Entr. : Emmanuel Da Costa

La victoire est à savourer, moins la manière. Mais on le savait dans une saison, tous les matchs ne peuvent pas être parfaits. Le goût d'inachevé sera vite oublié par le résultat, positif une fois de plus, de Rémois toujours en réussite.

Si les premières minutes sont Normandes, Rémi Oudin, admirablement servi par Xavier Chavalerin, ne rate pas l'occasion d'ouvrir le score (19e, 1-0). Touchés, les visiteurs accusent le coup et reculent face aux coups de boutoir de locaux pas rassasiés. Une physionomie illustrée par la faute de Pierre-Daniel Nguinda sur Diego qui offre un penalty converti par Pablo Chavarria.

A 2-0, on pense l'affaire pliée. C'est sans compter sur l'envie et la détermination de Normands volontaires. Sur un corner bien tiré, Jordan Lefort adresse une belle tête bien arrêté par Edouard Mendy mais Lamine Ndao a bien suivi (52e). A 2-1, l'affaire n'est plus la même et les mauvais choix sont trop nombreux pour prendre le large. De quoi se mettre le feu en fin de match. Il faudra un Edouard Mendy de gala pour éviter le retour de Quevilly-Rouen. L'essentiel est sauf, avec 63 points, la course aux records reste plus que jamais d'actualité.