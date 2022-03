Ligue 2 (J27) - Rodez-AJA : la passe de trois même sans Charbonnier et Autret, les deux meilleurs buteurs ?

Sans Charbonnier ni Autret, buteur et passeur au match aller, l'AJA va devoir trouver la solution devant à Rodez ce samedi (27e j. L2) au stade Paul-Lignon. Coup d'envoi 19h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Plus qu'un match avant le triptyque infernal. Ce samedi (19h, 27e j. L2), l'AJA (4e, 45 points) devra l'emporter à Rodez (14e, 30 points) d'une part pour signer une troisième victoire de suite en championnat, ce qui n'est arrivé qu'une fois cette saison, début novembre. Et d'autre part, pour se mettre dans les meilleures conditions afin d'être d'attaque pour aborder la copieuse série de trois matches en une semaine qui verront les Icaunais affronter successivement Sochaux (5e, 12 mars, 28e j. L2), Nîmes (9e, 15 mars, 29e j. L2) et enfin Toulouse (1er, 19 mars, 30e j. L2) avant une dernière trêve internationale.

La vie sans Charbonnier ni Autret

Mais en Aveyron, les Auxerrois vont être privés de deux cadres majeurs en attaque : Gaëtan Charbonnier (suspendu) et Mathias Autret (blessé à l'ischio). Ensemble, ils pèsent 18 buts (13 pour 'Charbo', co-meilleur scoreur du championnat et cinq pour 'Mathi'), soit près de la moitié des pions inscrits par les Ajaïstes cette saison (38). Et ils ont joué quasiment tous les matches de Ligue 2 cette saison (23 pour Charbonnier, 24 pour Autret). Des absences que déplorait forcément le coach Jean-Marc Furlan en conférence de presse d'avant-match : "Autret et Charbonnier sont importants dans le groupe. Quand il te manque deux joueurs qui ont déjà accédé à la Ligue 1 et joué au haut niveau, tu as toujours un doute d'être moins performant."

Mais depuis plusieurs semaines, les joueurs sont un peu dans le dur, à l'image du jeu icaunais. Agacé de ne pas toucher assez de ballon, Gaëtan Charbonnier déserte souvent la surface de réparation adverse pour taquiner la gonfle et participer à la construction. Problème : il n'y a plus grand-monde dans la zone de vérité pour planter, et l'équipe perd en dangerosité. Quant à Mathias Autret, meilleur passeur du championnat la saison passée (13 galettes, contre quatre actuellement) le coup de moins bien est davantage prononcé. Une fraîcheur physique visiblement un ton en dessous des autres entraînant un manque de lucidité dans la plupart de ses choix, et donc une perte d'influence.

Leur absence pourrait-elle être un mal pour un bien ? Dit autrement, est-ce qu'un peu de repos pour ces deux cadres ne serait pas bénéfique avant d'aborder les grandes échéances à venir ? En tout cas, le défenseur et vice-capitaine Quentin Bernard espère qu'à Rodez, les autres joueurs offensifs, moins exposés que Charbonnier et Autret, prendront confiance pour émerger et enfin se lâcher : "On a un effectif techniquement et footballistiquement très riche mais je pense que certains ne se rendent pas comptent de leur qualité. Il y en a qui ont 90% de qualités au-dessus des miennes et quand ils auront tout mis à l'endroit, ce seront des supers joueurs. Il faut qu'ils croient en eux. Avec de la force de caractère et de l'envie, on peut aller très loin." Au match aller à l'Abbé-Deschamps, l'AJA l'avait emporté 1-0, but de Charbonnier, passe d'Autret (9e j. L2) pour ce qui reste l'un des matches les plus aboutis d'Auxerre cette saison. Mais pas d'inquiétude : la seule fois où les deux joueurs ont été absents en même temps, c'était à Valenciennes, et les Icaunais avaient là aussi réussi à s'imposer (2-1, 14e j. L2).

Deux attaquants en pointe ou 4-1-4-1 ?

Mais alors dans quel système l'AJA va-t-elle évoluer en Aveyron ? Le doute plane encore. "Dans mon esprit, quand tu joues une défense à cinq, c'est mieux de mettre deux attaquants, ça perturbe plus les trois défenseurs centraux adverses, indique Jean-Marc Furlan. Ce n'est pas forcément l'avis de mon staff car comme le 4-1-4-1 fonctionne bien chez nous, on a envie de rester là-dessus. Je suis donc dans l'interrogation en ce qui concerne le système de jeu." Plusieurs combinaisons ont été testées à l'entraînement, notamment celle incluant le duo Rémy Dugimont-Lassine Sinayoko en pointe. Il faudra voir si le premier, buteur pour la première fois de la saison en championnat samedi dernier contre Quevilly-Rouen (1-0, 26e j. L2), tiendra physiquement le coup d'une deuxième titularisation de suite en une semaine, ce qui n'est pas encore arrivé cette saison. S'il devait laisser sa place dans le 4-4-2, ce pourrait être en faveur de Gaëtan Perrin, qui a déjà joué devant en championnat.

Dans l'hypothèse d'un 4-1-4-1, 'Sina' tiendrait la corde seul devant, et l'AJA pourrait profiter de sa faculté à dévorer les espaces et à gratter de ballons grâce à ses facultés de pressing. Un système qui pourrait également profiter à Alexis Trouillet, en lieu et place d'Aly Ndom. Quoi qu'il en soit, les absences de Charbonnier et Autret profitent au milieu Iyad Mohamed (qui fête ce samedi ses 21 ans) et à l'attaquant Mohamed Ben Fred, de retour dans le groupe après plusieurs semaines d'absence. Un effectif dans lequel Quentin Bernard devrait fêter sa 300e en Ligue 2 (109 avec Niort, 23 avec Dijon, 79 avec Brest et bientôt 89 avec Auxerre). Celui qui deviendrait le septième joueur actuel de la division à atteindre ce cap s'est confié au micro de France Bleu Auxerre dans l'émission 100% AJA de ce vendredi, à réécouter ici.

Rodez, une si longue attente

Voilà trois mois que le Rodez Aveyron Football n'a pas gagné le moins de match en championnat. Un dernier succès qui remonte au 3 décembre, face à Nîmes à domicile (1-0, 17e j. L2). Depuis, les hommes de Laurent Peyrelade restent sur neuf matches de suite sans victoire (cinq nuls, quatre défaites). Et le contexte actuel n'est pas forcément le meilleur pour recevoir des Icaunais bien classés, notamment après le dernier revers à Ajaccio : alors que les confrères de Centre Presse Aveyron ont évoqué "une échauffourée entre joueurs ruthénois" au sortir de la rencontre, le défenseur Julien Célestine a lui été accusé de propos racistes par un joueur corse, l'attaquant Mounaïm El Edrissy. La commission de discipline de la LFP a choisi de mettre le dossier en instruction et la décision sera rendue le 17 mars prochain.

Et le football dans tout ça ? Et bien, on pourra malgré tout se réjouir de revoir l'ancien Auxerrois Serge-Philippe Raux-Yao. Le défenseur, qui s'est engagé au mercato d'hiver avec le RAF, est rapidement entré dans la peau d'un titulaire au sein de l'effectif ruthénois. Une résurrection pour la montagne franco-ivoirienne (1,97 m) qui n'avait disputé que 106 minutes en D1 belge avec le Cercle Brugge qu'il avait rejoint à l'été 2020 après un départ mouvementé. Même si ce samedi, on lui souhaite surtout d'être clément avec les attaquants icaunais...

