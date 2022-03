Ligue 2 (J28) - AJA-Sochaux : un choc pour tenter le quatre à la suite et enfin battre un gros

C'est presque la dernière ligne droite pour l'AJA ! Avant la dernière trêve internationale de fin mars, les Icaunais (4e, 48 points), qui restent sur trois victoires de suite, vont enchaîner trois matches en à peine une semaine : ce samedi (15h, 28e j. L2) avec la réception de Sochaux (5e, 47 points), mardi à Nîmes (8e, 36 points) et samedi prochain avec la venue de Toulouse (1er, 57 points). Un triptyque infernal qu'il faudra négocier au mieux pour les Ajaïstes pour espérer être toujours bien placés pour jouer la montée, si possible directe. Pour ça, il faudra d'abord battre les Doubistes, qui n'ont qu'un point de moins, et enfin briser la spirale négative face aux équipes du Top 6. Car jusqu'à présent, les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont encore jamais réussi, cette saison, à gagner contre un cador du championnat (quatre nuls, trois défaites).

L'enjeu : c'est le moment ou jamais pour battre un gros

Un choc un samedi à 15h, un stade - sans supporters sochaliens, interdits de déplacement - qui devrait battre le record d'affluence de la saison (10 306 spectateurs, contre Pau, le 6 novembre), une équipe ajaïste qui peut enchaîner une quatrième victoire de suite en Ligue 2 pour la première fois depuis février 2013, l'opportunité de reléguer à quatre points un concurrent direct à la montée, un effectif auxerrois au complet et un dernier succès référence en 2022 à Rodez la semaine dernière (3-1, 27e j. L2) : tous les voyants sont au vert pour enfin disposer d'un gros du championnat.

L'enjeu est donc primordial. Même si le coach icaunais préfère dédramatiser. "C'est vrai qu'il y a des grands rendez-vous où l'on n'a pas été souvent à l'heure, concédait Jean-Marc Furlan en conférence d'avant-match. Mais même si on n'a pas gagné contre les gros, si tu bats toutes les autres équipes, tu es devant." Cela pourrait s'entendre. Mais l'avance qu'ont justement les autres gros sur Auxerre (respectivement neuf, quatre et trois points de plus pour le leader Toulouse, le dauphin Paris FC et le 3e Ajaccio) a pu aussi se faire à cause de l'incapacité de l'AJA à être efficace dans ces moments-clés. "Vous insistez lourdement là-dessus, s'agace un peu le technicien, mais dire : 'On n'a jamais gagné contre un gros, faut gagner'... C'est ce que disaient nos anciens entraîneurs, au 20e siècle. Ce sont des paroles à la con et simplistes."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'entraîneur auxerrois préfère s'appuyer sur d'autres ressorts pour motiver ses troupes. "L'important, c'est comment tu es capable d'essayer de gommer tes défauts, d'augmenter tes qualités techniques, tactiques, physiques et intellectuelles. C'est un ensemble de nombreux facteurs qui te font avancer. Surtout face à des équipes aussi joueuses que Sochaux. On l'a vu au match aller, c'était une rencontre très agréable parce que Sochaux prend des risques, attaque. C'est un challenge à relever très important. Ce sera un match très difficile pour nous. Mais c'est vrai que j'espère que nous aurons beaucoup de dynamisme et d'audace." L'Abbé-Deschamps n'attend que ça, rugir de plaisir de voir les Icaunais mettre le temps d'un match ces Lionceaux en cage.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le groupe : Autret et Charbonnier de retour

"Bien sûr, 'Charbo' et 'Mathi' rentrent en compétition contre Sochaux" : veille de match, Jean-Marc Furlan a confirmé que le co-meilleur buteur du championnat Gaëtan Charbonnier (13 buts) et le meneur de jeu Mathias Autret, absents à Rodez (le premier suspendu, le premier touché aux ischios), étaient aptes ce samedi face aux Doubistes. Un retour de poids pour les Icaunais, même si les deux cadres de l'attaque ajaïstes ne sont pas dans une forme étincelante en 2022. Mais le talent des grands hommes se mesure aussi lors des grands rendez-vous. Nul doute que les deux copains seront remontés comme des coucous pour cette rencontre de gala, qui voit l'AJA afficher un groupe au complet, porté par le nouveau fer de lance offensif Gauthier Hein (quatre buts en quatre matches après n'en avoir marqué aucun lors des 19 journées précédentes). Une équipe auxerroises qui pourrait de nouveau être alignée en 4-1-4-1, son schéma préférentiel. Messieurs, il n'y a plus qu'à enflammer la route de Vaux !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'adversaire : un FCSM dangereux à bien des égards

Si le match aller en septembre dernier à Bonal n'avait pas accouché d'une rencontre à but (0-0, 10e j. L2), il fut malgré tout assez enlevé, avec notamment une barre transversale touchée par Autret et un quatuor sochalien devant Kalulu-Mauricio-Do Couto-Weissbeck qui avait donné le tournis à la défense auxerroise. Une formation sochalienne à la fois solide et offensive qui a elle aussi besoin de points contre les gros, avec deux défaites contre deux cadors affrontés : 1-0 à domicile contre l'AC Ajaccio (25e j. L2) et un gardien corse en feu, et 3-1 chez le Paris FC (26e j. L2) en ayant encaissé les trois buts parisiens en à peine sept minutes malgré l'ouverture du score. L'envie de se racheter sera donc énorme du côté des hommes d'Omar Daf, qui serait tenté d'aligner un cinquième offensif cet après-midi : Alan Virginius, 19 ans et quatre buts marqués en sortie de banc. Auxerre devra malgré tout se faire respecter chez soi, comme elle l'a souvent fait contre Sochaux : 14 victoires en 18 réceptions des Doubistes au 21e siècle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre