Auteurs d'un match abouti et emmenés par un Franck Honorat de gala, les hommes de Pascal Gastien ont fait chuter le leader rémois lors de la 28ème journée de Ligue 2. Ils montent provisoirement sur le podium et ne se cachent plus dans la course aux playoffs.

Clermont-Ferrand, France

Le film du match

Les 5062 supporters présents au stade Gabriel Montpied ce vendredi 2 mars n'avaient pas intérêt à arriver en retard. A la 5ème minute de jeu, Julien Laporte réalise une belle relance à destination de Rémy Dugimont. Le meneur de jeu du Clermont Foot décale Honorat sur sa droite, qui sert Ludovic Ajorque sur un plateau, l'attaquant ajuste Edouard Mendy et ouvre le score.

⚽ 5' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT !!!!!!! L'ouverture du score de Ludovic Ajorque !!! #CF63SDR (1-0) — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) March 2, 2018

S'en suit une demi-heure de domination totale des auvergnats, sûrement la meilleure du Clermont Foot cette saison. Malheureusement, comme trop souvent cette année, les rouge et bleu ne parviennent pas à se mettre à l'abri. On retiendra notamment les occasions d'Honorat (12ème minute) et Dugimont (31ème minute) qui butent sur Mendy, très à son avantage dans les cages champenoises. Et ce qui devait arriver arriva : juste avant la mi-temps, un coup-franc mal repoussé au deuxième poteau profite à Rémi Oudin, qui ajuste Bernardoni d'une frappe puissante du droit.

#CF63SDR (46e, 1-1) : L'égalisation rémoise contre le cours du jeu ! Sur un CF de @DiegoRigonatoR, le ballon revient sur @Remioud dont la reprise trouve la lucarne ! pic.twitter.com/IEabSV6KuD — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 2, 2018

Après le retour des vestiaires, le jeu s'équilibre quelque peu, et le match retombe en intensité. A la 59ème minute, Rémy Dugimont se loupe sur un bon centre venu de la droite : seul aux 6 mètres, le joueur de 31 ans expédie sa reprise dans les nuages. Mais ce n'est que partie remise pour les clermontois. Les joueurs de Pascal Gastien ont identifié la faille dans laquelle s'engouffrer : la défense rémoise est très friable sur son côté gauche, et sur un énième débordement de Franck Honorat, Julian Jeanvier propulse le ballon au fond de ses filets (2-1, 68ème minute).

GOAAAAAAAAAAL !!!! Sur un nouvelle offensive lancée par la fusée Honorat, Jeanvier dévie la balle dans son propre but! 2 - 1 pour le @ClermontFoot !!#CF63SDR — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) March 2, 2018

Impressionnants de maîtrise, les rouge et bleu ne connaîtront que deux frayeurs par la suite : deux coup-francs de Diego Rigonato, l'un détourné par Bernardoni, et l'autre passé de peu à côté des cages auvergnates. Dans la foulée, l'homme du match Franck Honorat est remplacé par Alassane Ndiaye et reçoit une standing ovation méritée.

On a eu chaud côté clermontois! Pérez averti pour une faute, le coup france de Rigonato passe à côté. Et 1er changement de Gastien, Honorat sort sous une standing ovation, remplacé par Ndiaye.#CF63SDR (2-1) pic.twitter.com/yqS8M5j5je — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) March 2, 2018

Les clermontois se paieront même le luxe de manquer un penalty en toute fin de match, la tentative de Rémy Dugimont étant stoppée par Mendy. La victoire du Clermont Foot place les coéquipiers de Thomas Fontaine sur la 3ème marche du podium, avant la rencontre entre Nîmes et le Paris FC.

Le droit de rêver ?

Tous les joueurs passés devant les micros à la sortie du match le répètent : le groupe vit bien. La performance et les louanges recueillies ne risquent-elles pas de monter à la tête des joueurs ? Le milieu de terrain Manuel Perez n'est pas inquiet : " Non je ne pense pas. Parce qu'on est le Clermont Foot, on va pas se prendre pour d'autres. On sait d'où on vient, et on veut continuer à être performants en faisant ce qu'on sait faire. Nous on a pas de Zidane, on a pas de Messi qui va décanter un match tout seul. On a vraiment besoin de tout le monde, et que tout le monde soit performant dans ce qu'il sait faire. " Même son de cloche pour son entraîneur Pascal Gastien, qui a " confiance en ses hommes " pour ne pas se laisser griser par l'odeur de la Ligue 1.

📊 Un @ClermontFoot impressionnant ! 💪



Invaincue depuis 9 rencontres (5 victoires, 4 nuls), l'équipe auvergnate grimpe sur le podium de @DominosLigue2 ! 😀



📝Tout savoir sur le multiplex ➡️https://t.co/vKzfvuP2nv

📊Le classement détaillé ➡️https://t.co/jd88BisJHL#CF63SDRpic.twitter.com/yf3eAW3lZ7 — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) March 2, 2018

D'ailleurs, la Ligue 1, les joueurs l'évoquent très peu selon Manuel Perez : " On en parle pas trop, parce qu'on est vraiment là en challengers... Nous ce qui nous intéresse c'est le match du vendredi, ce qu'on va y mettre, et après on verra pour le vendredi suivant. Après on verra bien, on vit vraiment une belle aventure cette année, et j'espère surtout qu'on aura pas de regrets à la fin de la saison. " S'il fallait une preuve que les clermontois restent exigeants, c'est l'analyse que fait Franck Honorat, excellent ce soir, de sa prestation individuelle : " Je me sens bien, j'ai des cannes, je sens que je progresse. Mais voilà, je trouve qu'il me manque cette dernière passe, ce petit but pour faire un match parfait. " Une exigence qu'il faudra encore mettre au profit de l'équipe, face à une autre belle équipe de ce championnat de Ligue 2, Le Havre, où les clermontois se déplaceront vendredi prochain à 20h.