Clermont-Ferrand, France

Quelle série prendra fin ce soir au Stade Gabriel Montpied ? Le Stade de Reims reste sur trois victoires consécutives en championnat, tandis que les clermontois sont eux sur une série de huit matchs sans défaite. Un choc qui s'annonce prometteur entre deux équipes en forme. Les champenois dominent largement le championnat de Ligue 2, ils comptent actuellement 14 points d'avance sur leur dauphin, Nîmes. D'ailleurs le président du club, Jean-Pierre Caillot, interrogé par nos confrères de La Montagne, se voit déjà évoluer à l'échelon supérieur l'an prochain : " On ne va pas faire de langue de bois. _Bien sûr qu'on va aller en Ligue 1_. Mais il y a encore des matchs à gagner. " De son côté, le coach du Stade de Reims David Guion tempère la position de son président : " Beaucoup nous voient déjà arrivés mais il y a un décalage entre la presse, le public et la façon dont on procède. Ce n’est pas de la langue de bois, on a vraiment envie de se projeter uniquement sur le prochain match. " L'entraîneur craint d'ailleurs ce match face à nos clermontois :

💬 David Guion : « @ClermontFoot est une très belle équipe, avec l’@AJA c’est la plus en forme du moment à mon sens. Elle a des principes bien identifiés et des joueurs de talent comme @remydugimont. Ils ont leur mot à dire pour la montée » #CF63SDR — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 28, 2018

Invaincus en championnat en 2018, les hommes de Pascal Gastien font plus que jamais partie des favoris aux playoffs d'accession en Ligue 1 prévus au mois de mai prochain. Le gardien Paul Bernardoni en est conscient : "Le Top 5, on va pas se cacher, on sait très bien qu'on est capables de le faire, après c'est à nous de tout mettre en oeuvre pour y arriver. " Ce match contre le leader ne le stresse pas spécialement : " Il ne faut pas se mettre de pression particulière, très sincèrement. Il faut être dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le début d'année. Après on verra bien, on sait très bien que c'est la plus grosse écurie de Ligue 2, ça fera un beau match et à nous d'en profiter au maximum au Montpied. " D'autant plus que le match aller, malgré la défaite 1-0, n'avait pas été déséquilibré, Ludovic Ajorque s'en souvient : " On avait vu à l'aller qu'on leur avait posé beaucoup de problèmes, on avait perdu 1-0 sur un coup de pied arrêté, et _je pense qu'il y a la place pour faire quelque chose ce vendredi_. " Les joueurs du Clermont Foot sont confiants avant ce match au sommet. Pour les supporter, rendez-vous au stade Gabriel Montpied ce soir à 20h.

Le groupe clermontois :

Bernardoni, Jeannin - Centonze, Fontaine, Gavory, Kavdanski, Laporte, Phojo - Douline, Honorat, Iglesias, Lopy, Pereira Lage, Perez, Ndiaye - Ajorque, Dugimont, Spano

Le groupe rémois :