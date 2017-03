Ligue 2 | J28 : Le Havre espère enchaîner de nouveau, à Sochaux

Le HAC se déplace sur la pelouse du FC Sochaux, ce vendredi, à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 2. Les havrais espèrent enchaîner un second succès d'affilée, ce qui ne leur est plus arrivé depuis fin octobre.

Les Ciel et Marine se déplacent sur la pelouse du FC Sochaux, ce vendredi, pour le compte de la 28ème journée de Ligue 2 (20h). Un match à vivre en direct, sur France Bleu Normandie. Au classement, les havrais sont 10ème, à 2 points et une place derrière les sochaliens, 9ème. Ils restent sur une victoire face à Auxerre vendredi dernier (1-0) et espèrent aligner un second succès, eux qui ne l'ont plus fait depuis le 21 octobre 2016 (Clermont, puis Laval). Match entre deux formations similaires, qui comptent le même nombre de buts marqués et encaissés. Match charnière, aussi, qui pourrait bien décider de la fin de saison des deux équipes.

Séduisants depuis cinq matchs, mais pas spécialement récompensés en points à l'extérieur, le HAC espère l'être enfin ce vendredi. Oswald Tanchot, entraîneur, est au micro de Bertrand Queneutte :

Record de frappes pour le HAC

Contre Auxerre, la semaine passée, le HAC a établi un record : son plus grand nombre de frappes sur le but adverse depuis le début de saison (22). Un motif de satisfaction pour Oswald Tanchot, qui demande à ses joueurs de s'y essayer le plus possible désormais :

Oswald Tanchot, entraîneur du HAC © Radio France - Bertrand Queneutte

Le Havre et Sochaux, frères jumeaux ?

Sochaux et Le Havre possèdent des trajectoires et un bilan assez similaires. D'abord, les deux formations se collent au classement général et ne possèdent que deux points d'écart. Ensuite, elles ont sensiblement le même nombre de points à domicile et à l'extérieur. Enfin, elles possèdent la même attaque (26 bp), mais également la même défense (24 bc). Une défense qui constitue la deuxième meilleure du championnat. C'est donc un match serré et un duel de costauds qui attend Steven Fortès et ses partenaires :

Steven Fortès avait vécu une soirée noire, l'an dernier, à Sochaux © Maxppp - Vincent Voegtlin

Un cauchemar, l'an dernier

Sochaux - Le Havre, sale souvenir pour les joueurs havrais. L'an dernier, la formation normande s'était inclinée un à zéro dans le Doubs. Ultra dominés et sur un terrain pourri, les hacmen avaient encaissé un but gag en fin de match, après une glissade du malheureux Steven Fortès (72') dans sa surface de réparation. Un cauchemar pour tout le monde. Steven Fortès est au micro de Bertrand Queneutte.

A l'aller, les hommes d'Oswald Tanchot l'avaient cependant emporté 2-1 au Stade Océane.

Ligue 2 | J28 : Sochaux - Le Havre, match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie. Rendez vous dès 19h45 avec Bertrand Queneutte.