Ligue 2 (J28) : le match de la peur pour le Stade Lavallois à Niort, dernier du championnat

Après trois défaites consécutives, les Lavallois n'ont plus que trois longueurs d'avance sur la zone rouge à 11 journées de la fin. Il y a urgence à prendre des points. Et l'occasion est belle à Niort, moins bonne équipe du championnat, pour l'attaquant guadeloupéen Geoffray Durbant : "c'est un concurrent direct et on a pas d'autre choix que de prendre les trois points. On arrive dans le money-time de cette saison. Pour se sauver, il faut battre les équipes de notre calibre. Ce sera un match costaud samedi à Niort."

Les joueurs du Stade Lavallois devront corriger leurs erreurs de concentration et se procurer plus d'occasions que lors des trois derniers matches pour espérer obtenir un résultat. Mettre tous les ingrédients pour redresser la barre lors de ce match crucial dans les Deux-Sèvres. L'entraîneur, Olivier Frapolli sait que c'est un match pas tout à fait comme les autres : "évidemment que c'est un match qui est très très important, peut-être le plus important depuis le début de la saison. Par rapport à notre spirale, par rapport à la spirale des Niortais. Dans l'optique du maintien, c'est un match qui est très important pour nous."

Au match aller, Laval avait battu Niort 2-1 avec un but et une passe décisive de Julien Maggiotti. Son absence, une nouvelle fois, se fera certainement sentir lors de ce match retour.

Pour ce match capital, le coach lavallois a convoqué 19 joueurs. Zakaria Naidji, touché à la cuisse, est forfait. Kevin Perrot et Kevin Tapoko n'ont pas été retenus.

19 joueurs convoqués par Olivier Frapolli pour le déplacement à Niort. - Stade Lavallois

>> Suivez la rencontre Chamois Niortais / Stade Lavallois sur France Bleu Mayenne à partir de 18h45 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.