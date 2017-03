Ligue 2 - J28 : le Nîmes olympique s'impose à Bourg-en-Bresse 1 à 0

Le Nîmes olympique s'est imposé 1 à 0 à Bourg-en-Bresse, ce vendredi, lors de 28ème journée de Ligue 2. Théo Valls a marqué le but de la victoire.

8e victoire du Nîmes olympique à l'extérieur cette saison. La meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur a encore frappé et revient sur ses terres avec les 3 points de la victoire. Les Crocos ont su dominer et s'imposer à Bourg-en-Bresse, 1à 0, grâce à un but de Théo Valls.

10e match consécutif sans défaite

Les choses avaient pourtant mal commencé pour les Nîmois dans ce match. Dès la 20e minute, ils ont perdu leur capitaine. Fethi Harek, blessé, a cédé sa place à Fabien Garcia et son brassard de capitaine à Anthony Briançon. En premier mi-temps, les gardois se créent davantage d'occasion que Bourg-en-Bresse sans parvenir néanmoins à les concrétiser. Au retour des vestiaires, les Crocos se montrent une nouvelle fois plus dangereux que les Burgiens. Sur un corner de Téji Savanier, Renaud Ripart remet en retrait pour Théo Valls qui reprend d'une frappe puissante et ouvre le score pour Nîmes. Premier but en pro pour le jeune Croco. 0-1. Le Nîmes olympique tient son 10e match consécutif sans défaite, c'est la seule équipe de ligue 2 invaincue en 2017.

"Sensation de fou, je ne savais même pas quoi faire quand j'ai marqué, c'est que du plaisir et en plus on gagne! " - Théo Valls

Ecoutez la réaction du buteur nîmois Théo Valls Partager le son sur : Copier

42 points synonyme de maintien

Avec cette victoire à Bourg-en-Bresse, les Nîmois ont désormais 42 points, le maintien est donc assuré. "Je suis heureux d'assurer le maintien début mars, on l'a assuré tellement tard la saison dernière, c'est une satisfaction", s'est réjoui l'entraineur Bernard Blaquart.

Ecoutez l'entraîneur Bernard Blaquart Partager le son sur : Copier

Le Nîmes Olympique est 6e de ligue 2.