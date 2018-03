Reims, France

Après avoir affrontés des équipes du bas de tableau, les Rémois vont pouvoir jouer les arbitres dans la lutte pour les barrages voire la deuxième place. Ce vendredi, ils seront à Clermont actuellement 5e du championnat à égalité avec Châteauroux qui justement, sera à Delaune le vendredi suivant. Si le Stade de Reims semble intouchable tout en haut de son fauteuil de leader, il aura donc un rôle à jouer dans la bataille que vont se livrer ses poursuivants. Autre objectif, toujours le même, capitaliser et se rapprocher toujours un peu plus de cette barre symbolique des 70 points qui scellera au moins statistiquement, la montée en Ligue 1. Au match aller, les Auvergnats avaient mené la vie dure aux Rémois qui s'en étaient sortis grâce à un but de la tête de Julian Jeanvier. Clermont qui est invaincu en 2018 et donc lors de la phase retour avec 4 victoires et 4 nuls. Cette équipe est également présente tout comme les Rémois une défense de fer, les Clermontois sont juste derrière le Stade de Reims dans ce classement des défenses.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Absents : Hassane KAMARA (cheville), Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Grégory BERTHIER (reprise), Hendrick CAKIN (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

