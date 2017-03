Ligue 2 (J28) | Le Stade de Reims sera à Auxerre, toujours à la recherche des points perdus

Toujours sans réussite à domicile en 2017, les Rémois seront en Bourgogne pour essayer d'accrocher les trois points de la victoire qui les fuit au Stade Delaune. Une mission délicate face à une équipe auxerroise qui lutte elle pour se maintenir en Ligue 2

Seulement quatre jours après le match nul face à Brest (1-1), les Rémois sont à nouveau sur le pont ce vendredi avec un déplacement délicat à Auxerre qui se bat pour le maintien en Ligue 2. Des Auxerrois qui ont subit une élimination en Coupe de France mardi dernier à Fréjus-Saint-Raphaël (0-2) et qui sont maintenant concentrés sur leur opération maintien. Frustrés par leur match nul qui aurait du être une victoire tant les occasions ont été nombreuses, les Rémois espèrent relever la tête et surtout reprendre leur marche en avant vers la montée. A 11 matches de la fin, il faudra remporter au moins 7 rendez-vous pour se hisser dans le trio de tête. Le tout sans Gaëtan Charbonnier gravement blessé au genou et dont la saison est terminée.

-

BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, OUDIN Rémi, KYEI Grejohn. Absents : BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (genou), MENDY Edouard (quadriceps), PEUGET (mollet), AMIOT Grégoire (choix), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), RODRIGUEZ Hugo (choix), TURAN Atila (choix).

