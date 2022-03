Ligue 2 (J28) - Jacob et Marié de retour pour VAFC - DFCO ?

Le DFCO se déplace à Valenciennes, samedi 12 mars 2022, pour la 28e journée de Ligue 2. Un match enchaîner et éloigner un concurrent direct dans la course au maintien. Les "Rouges" pourront compter sur le retour de Jacob et Marié.