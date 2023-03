Ligue 2 (J28) - Xande Silva forfait pour DFCO - Pau, "on n'a plus le droit à l'erreur"

Le DFCO est au pied du mur. Un mur qui grandit, semaine après semaine. Les footballeurs dijonnais sont 18es de Ligue 2, toujours relégables, au moment de recevoir Pau, samedi 18 mars 2023, pour la 28e journée de Ligue 2. L'enjeu est immense : le Pau FC est 16e, premier non-relégable, avec quatre points d'avance sur Dijon. Si le DFCO l'emporte, il reviendra à un point. En cas de défaite, il sera distancé, à sept points.

Cheick Traoré suspendu, Xande Silva forfait

En défense, le DFCO devra faire sans son latéral droit Cheick Traoré, exclu le weekend dernier sur la pelouse de Guingamp. La commission de discipline de la LFP l'a sanctionné d'un seul match de suspension, il ratera donc la réception de Pau et sera de retour pour le déplacement à Caen, le samedi 1er avril.

Au rang des absents, Omar Daf est privé de plusieurs défenseurs depuis des semaines. Daniel Congré et Christopher Rocchia, toujours en phase de reprise, ne seront pas de la partie. Ahmad Ngouyamsa, qui a repris depuis plusieurs semaines mais qui ressent toujours une gêne à l'adducteur, est incertain. Tout comme Ousseynou Thioune, le milieu de terrain n'ayant pas pu participer au match à Guingamp la semaine dernière. "Cette semaine il a récupéré", précise Omar Daf, annonçant qu'une décision sera prise après le dernier entraînement de ce vendredi.

Autre mauvaise nouvelle : le forfait de l'ailier portugais Xande Silva, sorti blessé prématurément lors du dernier match, à Guingamp. Omar Daf annonçait après le match un problème musculaire. L'IRM l'a confirmé : il souffre d'une élongation.

"On n'a plus le droit à l'erreur"

Ce match revêt un enjeu extrêmement important, avec la possibilité de recoller sur le premier non-relégable en cas de victoire, ou de s'engluer encore plus profondément dans la zone rouge en cas de défaite. "Tous les matchs auront de l'enjeu, c'est un match important", désamorce l'entraîneur Omar Daf, en conférence de presse d'avant-match, souhaitant s'appuyer sur "l'état d'esprit que l'équipe affiche depuis un certain temps".

"On n'a plus le droit à l'erreur", reconnaît de son côté le central Zargo Touré, leader de la défense. "Il nous reste 11 matchs, on sait l'objectif", indique celui qui veut voir la défaite à Guingamp comme "un faux-pas passager", qui intervient après trois matchs sans défaites.

Le Pau FC reste sur une victoire

Pau est 16e, premier non-relégable, avant son déplacement à Gaston-Gérard. Si les Béarnais viennent de s'imposer contre Niort , ils restaient auparavant sur une série de cinq matchs sans gagner (quatre défaites, un match nul). Le maigre historique entre les deux équipes ne tourne pas à l'avantage du DFCO en Ligue 2 : trois matchs joués, deux défaites et un nul. Au match aller , la rencontre s'était terminée sur un 0-0.

Le club donne tout pour attirer le public au stade

Les résultats n'aidant pas, les travées de Gaston-Gérard se dégarnissent au fil des semaines. Pour ce match à l'enjeu crucial pour le maintien, le DFCO tente d'attirer un maximum de spectateurs et de supporters au stade ce weekend. Toutes les places sont au prix unique de 5 euro s, à condition de les prendre d'ici vendredi soir, veille de match. "5000 drapeaux seront offerts aux entrées du stade, pour un Gaston-Gérard animé et conquérant", précise le club.

"On a besoin de tous les gens qui aiment le DFCO pour aller chercher cette victoire", annonce Omar Daf. Du côté des joueurs, le défenseur Zargo Touré indique avoir participé à l'opération, en achetant des places pour ses proches. Pour retrouver l'amour du public, au delà de cette offre ponctuelle, il connaît la formule : "C'est à nous de les pousser à revenir nombreux sur le stade. Cela doit venir par le jeu, par l'agressivité, par les résultats". Aux joueurs de la mettre en pratique.

