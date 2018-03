Ces Rémois sont des compétiteurs et ils ont encore faim. Orgueilleux après le match sans vécu à Clermont la semaine dernière, ils n'ont laissé aucune chance à leur adversaire de s'exprimer. Enthousiastes, précis, volontaires, les Rémois ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu.

Reims

-

A Reims (Stade Auguste Delaune), le Stade de Reims bat Châteauroux 4-0

Mi-temps : 2-0

: 2-0 Spectateurs : 9293

: 9293 Arbitre : M. Aurélien Petit

M. Aurélien Petit Buts - Chavalerin (22e), Oudin (28e), Diego (58e), Abdelhamid (69e)

Chavalerin (22e), Oudin (28e), Diego (58e), Abdelhamid (69e) Avertissements - au Rémois Aly Ndom (81e), au castelroussin Yannick Mbone (40e)

- au Rémois Aly Ndom (81e), au castelroussin Yannick Mbone (40e) Reims : Mendy - Bouhours, Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Da Cruz (cap) (Ngamukol, 71e), Chavalerin, Diego, Oudin (Kyei, 81e), Chavarria, Siebatcheu. Entr. : David Guion

: Mendy - Bouhours, Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Da Cruz (cap) (Ngamukol, 71e), Chavalerin, Diego, Oudin (Kyei, 81e), Chavarria, Siebatcheu. Entr. : David Guion Châteauroux : Hassen - Mboné (cap), Bourillon, Fofana (Khadda, 46e), Nyamsi, Traoré, Sanganté, Tounkara (Merghem, 69e), Benrahma, Boukari, Barthelmé (Mandanne, 58e). Entr. : Jean-Luc Vasseur

Ils ont une parole... Défaits logiquement à Clermont la semaine passée, les Rémois n'ont pas été perturbés par une des rares soirées difficiles connues cette saison. Juste une piqûre de rappel et l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre très longtemps pour comprendre que Châteauroux passerait une soirée compliquée. De l'engagement, de l'intensité et de l'efficacité ont permis une belle soirée à Delaune. Si Rémi Oudin trouvait d'abord les gants de Mouez Hassen, Xavier Chavalerin, lui, ne manquait pas du droit, l'offrande proposée par un brillant Pablo Chavarria.

Irrésistibles au milieu, avec un trio Danilson Da Cruz - Nolan Mbemba - Xavier Chavalerin, les Rémois étouffent des Castelroussins impuissants et sans réaction. Sur corner, Rémi Oudin fait logiquement le break. La seconde période sera semblable à la première. Dominateurs, les Rouge et Blanc offrent à Diego la possibilité de fêter son 30e anniversaire d'un boulet de canon qui va se loger dans la lunette de Mouez Hassen. Yunis Abdelhamid participera lui aussi à la fête dans un Delaune conquis et enthousiaste. De bonne augure à 8 jours d'accueillir Lens, avec 66 points dans la musette

VIDEO | La réaction de l’entraîneur rémois David GUION après la victoire du @StadeDeReims face à la @LaBerrichonne (4-0) #SDRLBC#FBsportpic.twitter.com/f7fzKJe7jj — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 9, 2018

VIDEO | La réaction du milieu de terrain rémois Nolan Mbemba après la victoire du @StadeDeReims face à @LaBerrichonne (4-0) #SDRLBC#FBsportpic.twitter.com/C0mhJMKkBc — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 9, 2018

VIDEO | La réaction du défenseur rémois Romain Metanire après la victoire du @StadeDeReims face à @LaBerrichonne (4-0) #SDRLBC#FBsportpic.twitter.com/lzcSK68TDb — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 9, 2018