Ligue 2 (J29) - AJA-Paris FC : match crucial pour la 5e place histoire de lancer le sprint final

Absent trois matches pour cause de blessure, le meneur de jeu Mathias Autret effectue son retour avec l'AJA face au Paris FC ce samedi (29e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 15h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 14h45.

11 jours après son nul poussif à Amiens (1-1) et la mini-trêve due à la Coupe de France, l’AJA attaque pied au plancher son sprint final en Ligue 2. Il reste 10 matches avant la fin de saison pour que les Icaunais, 6e (45 points), terminent dans le Top 5. 10 finales, et la première, c’est ce samedi (15h) à l’Abbé-Deschamps face au Paris FC, le 5e (47 points). Une victoire, et les Auxerrois repasseraient devant les Parisiens.

Repartir sur de bons rails pour oublier un début 2021 compliqué

Qui aurait misé sur une AJA toujours dans le coup pour les playoffs et la montée en début de saison, à 10 journées de la fin ? Malgré un début 2021 pas à la hauteur des attentes suscitées par son triptyque octobre-novembre-décembre plus qu’emballant tant au point de vue des résultats (13 rencontres de suite sans défaite) que du contenu, l’équipe de Jean-Marc Furlan, 6e, reste à l’affut du Top 5, qu’elle vient tout juste de quitter. Deux points séparent les Auxerrois du Paris FC, le 5e. Le retard de sept unités avec la 3e et la 4e place, occupées respectivement par Toulouse et Grenoble, n’est pas insurmontable mais quand même conséquente. 30 points restent à distribuer, tout est encore possible mathématiquement.

Mais avant de penser comptablement, c’est par le jeu que l’AJA va devoir retrouver son salut. Un jeu qui s’est délité au fur et à mesure de cette nouvelle année. Plus stérile, plus prévisible, moins fluide et moins efficace. Les méformes des leaders d’attaque, Mickaël Le Bihan et Mathias Autret, l’un en panne devant le but et l’autre en perte d’influence, n’ont rien arrangé. La fatigue accumulée non plus, avec ces 13 matches - en comptant la Coupe de France - en même pas deux mois de compétitions. Résultat : en 2021, l’AJA affiche le 11e bilan de Ligue 2.

Pour inverser la tendance, les Icaunais vont devoir retrouver les ingrédients qui ont fait leur succès en fin d’année dernière. Spontanéité, créativité, envie de faire mal à l’adversaire. Fraicheur physique et mentale aussi ? Les Auxerrois ont semblé en manquer sur les dernières rencontres. Les 10 jours sans match pour recharger les batteries ne seront pas de trop, face à un adversaire parisien en pleine bourre actuellement. Même si l’entraîneur ajaïste a reconnu, en conférence de presse d’avant-match, avoir surtout concentré son énergie à évaluer le degré d’implication de ses joueurs, dont plusieurs sont en fin de contrat cet été. Il reste encore 10 rencontres pour s’offrir les playoffs et concrétiser les espoirs engendrés après le bon début de saison auxerrois. Ce n’est pas le moment de lâcher.

Autret enfin de retour, Begraoui revient aussi

La nouvelle tombe au meilleur des moments pour l’AJA : Mathias Autret, réintègre le groupe icaunais pour affronter le Paris FC. Blessé à l’adducteur et absent lors des trois derniers matches, le milieu offensif postule pour une place de titulaire. Yanis Begraoui, qui avait manqué le déplacement à Amiens après avoir été touché à l’entraînement, a lui été de nouveau convoqué.

Véritable chef d’orchestre du dispositif en 4-1-4-1 avec Hamza Sakhi, capable de débloquer la situation comme de faire briller ses camarades, le numéro 29, à l’image du collectif, Autret a été moins en vue en 2021 avec trois passes décisives. Un bilan honorable en huit matches, mais largement en deçà des capacités du joueur, éblouissant de fin octobre à fin décembre (cinq buts et quatre passes décisives en neuf rencontres). Quoi de mieux qu’un choc pour la 5e place pour à nouveau se montrer sous son meilleur jour ?

Le Paris FC a repris des couleurs avec Abdi en facteur X

Il s’en est passé des choses, depuis l’éclatant succès de l’AJA au match aller fin novembre, au stade Charléty (3-0, 11e j.). À l’époque, le Paris FC leader régnait en maître sur la L2 avec huit succès en 10 rencontres, mais les Auxerrois, diablement efficaces ce soir-là, réussissaient à leur faire mordre la poussière. Malgré une longue traversée du désert (deux succès seulement en 15 matches !), les Parisiens viennent tout juste de relever la tête, eux qui restent sur trois victoires de suite, sans beaucoup de marge face à des équipes de deuxième partie de tableau, mais quand même de quoi chiper la 5e place à l’AJA.

Et si elle n’a pas encaissé de but sur ses trois dernières rencontres, l’équipe de René Girard s’est trouvée en Ali Abdi un sacré défenseur… buteur ! En effet, le numéro 2 parisien, meilleur scoreur de l’équipe avec sept buts cette saison, a signé cinq réalisations sur les six derniers matches ! Cinq buts en huit tirs, une sacrée efficacité pour le latéral gauche très offensif, qui a donné la victoire à son équipe contre Châteauroux (1-0, 26e j.) et Dunkerque (1-0, 28e j.). On ne pourra pas dire que les Auxerrois ne sont pas prévenus…