Ligue 2 (J29) - "Il y a urgence" avant le déplacement du DFCO à Caen

Le temps presse. Le DFCO n'a plus que dix matchs pour tenter de sauver sa place en Ligue 2. Après deux semaines de trêve internationale, les "Rouges", 18es et à égalité avec le dernier du classement, se déplacent à Caen, 6e du championnat, samedi 1er avril 2023. Un match pour se relancer, une énième fois, après deux défaites sans marquer (contre Guingamp et Pau ).

Ahlinvi (et Mangione) suspendus

Le DFCO se déplacera en Normandie sans son milieu de terrain Mattéo Ahlinvi, suspendu un match après son carton rouge reçu contre Pau. Omar Daf sera aussi privé de son entraîneur adjoint, Stéphane Mangione, également exclu face aux Béarnais. Suspendu contre Pau après son rouge à Guingamp, Cheick Traoré fait le chemin inverse.

Quels blessés ?

Au delà de la suspension d'Ahlinvi, Omar Daf devrait disposer d'un effectif quasiment au complet. Seul l'ailier Xande Silva, qui a repris l'entraînement cette semaine, est incertain.

"Partout où on ira, on ira chercher les trois points"

"Il y a urgence depuis un certain temps, cela fait des mois qu'il y a urgence", annonce l'entraîneur Omar Daf. "La trêve internationale, dans cette situation, c'est trop long, on aurait aimé rejouer de suite pour être dans la compétition, indique le coach dijonnais. On a travaillé aussi pour remettre certains joueurs à niveau, certains sont allés avec la réserve".

Omar Daf s'est également exprimé sur l'adversaire du weekend, le SM Caen : "On l'avait vu au match aller (match nul 2-2 NDLR), c'était un match engagé, un beau mach avec des buts. Contrairement à nous, ils ont su garder un onze type sur la durée. Caen est favori sur ce match quand on voit leur classement et leur régularité depuis le début de la saison. Ils vont lutter pour l'accession en fin de saison. On lutte pour notre maintien, on va prendre des points". Un ou des points ? "Un point ne me va pas, partout où on ira, on ira chercher les trois points", répond Daf.

Des statistiques peu encourageantes ...

Le DFCO se déplace mal. Très mal. Cette saison, Dijon est la pire équipe de Ligue 2 à l'extérieur. Avec seulement six points pris loin de ses bases, le DFCO ne compte qu'une seule victoire à l'extérieur : face à Metz, et elle remonte à la fin du mois d'août.

Le SM Caen, en revanche, se montre très performant à d'Ornano. Les Normands sont troisièmes du classement à domicile, avec une seule défaite cette saison - contre QRM, au mois d'octobre.

Le DFCO devra une nouvelle fois veiller à ne pas concéder l'ouverture du score. Cette saison, Dijon ne s'est jamais imposé quand l'adversaire a marqué en premier.

Le DFCO est (en autres) à la peine dans le secteur offensif, avec seulement 24 buts inscrits en 28 rencontres. 19e attaque de Ligue 2, Dijon n'a pas marqué sur ses deux derniers matchs. Pire, sur les 10 dernières rencontres, le DFCO n'a pas marqué de but lors de sept matchs !

Les échos du DFCO pendant la trêve

Le groupe ultra des Lingon's Boys suspend ses activités en tribunes après le vol de sa bâche domicile.

Le DFCO féminin s'associe à la JDA Handball pour proposer un pack de deux matchs football/hand à 8 euros.

Le très attendu Sochaux - DFCO, qui va notamment signer le retour d'Omar Daf à Bonal, a été fixé au lundi 1er mai 2023 à 20h45.

Pendant la trêve, le club a organisé le DFCO Tour et un salon de l'emploi à Gaston-Gérard.

Déplacement du DFCO face au Stade Malherbe Caen à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, dès 18h45 pour l'avant-match, samedi 1er avril. Coup d'envoi 19 heures en direct du Stade Michel-d'Ornano.

