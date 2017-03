Ligue 2 (J29) : Le Havre reçoit Clermont, pour entretenir l'espoir

Le HAC (8) reçoit Clermont (14) ce vendredi, à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 2 (20h). Les havrais restent sur deux victoires d'affilée, et vont tenter d'en décrocher une troisième face aux avergnats. Afin d'entretenir l'espoir.

Entretenir l'espoir, et maintenir le suspens. A dix matchs de la fin, le HAC reçoit Clermont, ce vendredi, à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 2 (20h). Huitièmes au classement et à sept points du podium, les havrais ne sont pas totalement largués mais devront faire un quasi sans faute d'ici mi-mai, pour avoir une chance de décrocher la troisième place, synonyme de barrage pour la Ligue 1.

Les hommes d'Oswald Tanchot restent aujourd'hui sur deux succès consécutifs face à Auxerre et Sochaux et vont donc tenter de faire une série. Il s'agirait alors de la deuxième cette saison, car le HAC n'est parvenu qu'une seule fois à enchaîner trois, et même quatre, victoires ; c'était au mois d'octobre. Entre la 10ème et la 12ème journée, en battant Sochaux, Clermont et Ajaccio. Et pourquoi pas, car après la série de 10 matchs sans victoire cet hiver, tout va mieux du coté du HAC, selon l'entraîneur :

Le boss est de retour ! Vincent Volpe assiste à l'entraînement. Tanchot, lui, fera confiance au même 11 que la semaine passée - #HAC

A l'aller, les Ciel et Marine l'avaient emporté 3 buts à 1, grâce notamment à un doublé d'Alexandre Bonnet. Il s'agissait d'ailleurs du premier match sur le banc pour Oswald Tanchot. L'entraîneur qui en a vu de toutes les couleurs depuis la mi-octobre :

Le HAC pourra s'appuyer une fois de plus sur une défense au complet. Et qui fait des miracles. Les normands possèdent en effet la deuxième meilleure défense du championnat. Ils sont d'ailleurs l'équipe qui réalise le plus de clean-sheet cette saison : 12 matchs sans prendre de but, parmi lesquels huit victoires. Denys Bain est au micro de Bertrand Queneutte :

Issam Chebake fête un but avec son coéquipier Ghislain Gimbert (de dos) © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Issam Chebake, le chef d'orchestre

En cas de victoire, un 11ème cri de guerre retentira ce soir dans les vestiaires et dans les couloirs du Stade Océane. Avec comme toujours à la baguette depuis deux ans et demi : Issam Chebake, latéral droit et international marocain :

Ligue 2 (J29) : Le Havre - Clermont, coup d'envoi à 20h, avant match dès 19h45. A suivre en direct avec Bertrand Queneutte et Alexis Bertin, notre consultant, sur France Bleu Normandie.