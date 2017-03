Ligue 2 - J29 : le Nîmes olympique bat le Red Star 3-0 et se rapproche du podium

Très bonne opération des Crocos. En s'imposant à domicile, 2-0 face au Red Star, le Nîmes olympique se rapproche du podium. Le club gardois est désormais 4e de Ligue 2, à un point du 3e. Rachid Alioui, sorti sur blessure, manquera le reste de la saison.

3e victoire à domicile des Crocos. Avant la rencontre, l'entraîneur Bernard Blaquart avait prévenu, pour espérer plus, pour se mêler à la lutte pour la montée, il faut déjà réussir à gagner et à enchainer à domicile. Ses joueurs ont bien reçu le message. En s'imposant au stade des Costières, 2-0 contre le Red Star, ce vendredi, les Nîmois se rapprochent du podium, ils ne sont plus qu'à un point du 3e, Lens.

Le début du match est équilibré, les deux équipes se créent des occasions. Yan Marillat a dû plusieurs fois intervenir. A la 13e minute, le gardien crocos repousse une frappe de l'attaquant du Red Star, Julien Toudic. Quelques secondes plus tard, c'est au tour du gardien audonien de s'illustrer en repoussant une frappe de Rachid Alioui. La première mi-temps est finalement dominée par les crocos mais ils ne parviennent pas à ouvrir le score.

Il faudra attendre la 73e minute pour que l'attaquant Sada Thioub débloque la situation. Sur une longue ouverture d'Anthony Briançon, le défenseur audonien Grégoire Lefèbvre hésite à intervenir, Sada Thioub en profite, récupère le ballon et trompe le gardien Geoffrey Lembet, 1-0 pour Nîmes. C'est le deuxième but pour le joueur nîmois cette saison. Un autre joueur croco va également marquer son deuxième but ce vendredi. A la 80e minute, Larry Azouni sert Théo Valls dans la surface, qui envoie un missile dans les buts du Red Star, 2-0 pour le club gardois. Le Nîmes olympique s'impose pour la 3e fois cette saison aux Costières.

Fin de saison pour Rachid Alioui

Coup dur pour les crocos. A la 35e minute, Rachid Alioui s'est blessé en essayant de reprendre un centre de Sada Thioub. L'international marocain est resté au sol de longues minutes avant de définitivement sortir sur une civière. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. A l'issue de la rencontre, le coach Bernard Blaquart a confié que Rachid Alioui souffre d'une fracture du péroné, synonyme de fin de saison pour le meilleur buteur Nîmois. "J'aurais préféré perdre ce match et ne pas perdre Rachid Alioui", a affirmé l'entraîneur gardois.

La sortie de Rachid Alioui © Maxppp - JEAN CLAUDE AZRIA

L'attaquant a donné de ses nouvelles par un tweet à l'issue de la rencontre.

Fier de la victoire de notre team @nimesolympique malgré ma sortie sur blessure.. Merci à tous du soutien! 🙏🏽💪🏽🔴⚪️⚽️🇲🇦 — Rachid ALIOUI (@RachidALIOUI17) March 10, 2017

A noter également l'exclusion, dans le temps additionnel, du défenseur nîmois, Sofiane Alakouch et de l'attaquant du Red Star, Julien Toudic. Après une altercation, les deux joueurs ont été sanctionnés d'un carton rouge. Victoire aux Costières ternie donc par la blessure de Rachid Alioui et ce carton rouge, très discutable pour Sofiane Alakouch.

Le Nîmes Olympique, avec 45 points, est au pied du podium, 4e, avant le match Strasbourg-Brest, ce samedi.