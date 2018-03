Reims, France

La saison dernière, le Stade de Reims s'est totalement effondré dans ce sprint final souvent redoutable que connait chaque saison la Ligue 2. Ces huit derniers matches souvent décisifs où l'équipe la plus fraîche physiquement et mentalement arrachent les places de choix de ce championnat. Les Rémois alors sur le podium avaient échouer au plus mauvais des moments. Mais pour pouvoir participer à cette belle lutte, il faut d'abord se placer comme dans une course hippique lorsque l'on entame la dernière ligne droite. Et c'est exactement ce que sont en train de faire Ajaccio, Châteauroux, Clermont, Le Havre, Lorient et le Paris FC. Le Nîmes Olympique - deuxième avec 4 points d'avance sur le 3e - semble avoir une petite longueur d'avance. Mais cette saison, le Stade de Reims ne sera pas concerné - sauf énorme accident - par ce sprint final. Avec 63 points au compteur, les Rémois n'ont plus grand chose à grappiller pour assurer la montée (au moins statistiquement) voire ensuite le titre de Champion de France de Ligue 2. Même l'entraîneur rémois, David Guion, a reconnu qu'atteindre la barre des 70 points serait un billet validé pour l'élite. Mais les Rouge et Blanc vont devoir encore arracher 3 victoires sur les 10 derniers matches pour arriver à leurs fins. Et justement face à des équipes qui veulent exister dans ce sprint. Les Rémois vont encore croiser la route d'Ajaccio, de Nîmes, du Havre, du Paris FC et donc Châteauroux qui ce soir, devrait vendre très chèrement sa peau pour rester accrocher à cette 3e place.

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE, Lenny VALLIER.

Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE, Lenny VALLIER. Milieux : Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN.

Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN. Absents : Hassane KAMARA (cheville), Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Theoson-Jordan SIEBATCHEU (ischio), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix).

Les 18 joueurs du @stadedereims retenus pour la rencontre face @LaBerrichonne demain, à suivre en direct dès 19h30 sur @fbleuchampagne#SDRLBC#FBsportpic.twitter.com/nwOkxhtPGy — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 8, 2018

-

-

-

VIDEO | Le @StadeDeReims est-il un peu plus en difficulté actuellement dans ses matches et ses prestations ? La réponse de l’entraîneur rémois David Guion #FBsportpic.twitter.com/YPxPYlIu2Y — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 8, 2018

-

-