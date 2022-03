Ligue 2 (J29) - Nîmes-AJA : tourner ou ne pas faire tourner, telle est la question

Pas le temps de souffler pour l’AJA. Trois jours après sa victoire emballante contre Sochaux devant près de 10 000 spectateurs à l’Abbé-Deschamps samedi (3-2, 28e j. L2), la première de la saison contre un membre du Top 5, le club icaunais (3e, 51 points) se déplace ce mardi (19h, 29e j. L2) à Nîmes (7e, 39 points) avant une la réception du leader toulousain, samedi. Un sacré rythme à suivre pour les Ajaïstes qui peuvent signer un record dans le Gard : jamais ils n’ont réussi à aligner cinq succès de suite depuis leur descente en Ligue 2. La dernière fois qu’Auxerre avait réussi pareil exploit, c’était fin 2009, avec même sept victoires d’affilée. Forcément, ça fait rêver.

L’enjeu : profiter de l’enchaînement de matches pour faire tourner ?

Mais pour le coach Jean-Marc Furlan, une question se pose : tourner ou ne pas faire tourner, alors que le rythme d’un match tous les trois jours n’est jamais évident à gérer ? Ce genre d’enchaînement est déjà arrivé deux fois cette saison pour l’AJA. Au bout du compte : une victoire et deux nuls sur la série de septembre, une défaite et deux nuls sur celle de fin janvier-début février au sortir du cluster qui avait durement touché l’effectif. L’entraîneur avait donné sa préférence quant au calendrier à venir au sortir de la rencontre face à Sochaux : "Le match le plus important, par rapport à ce qu’on a vécu à l’aller (défaite 6-0), c’est le match de Toulouse. Je vais concerner un plus grand nombre de joueurs à Nîmes pour avoir des joueurs frais contre Toulouse." Mais la veille du déplacement dans le Gard, le coach semblait moins catégorique. "Il y a une interrogation de savoir s’il va y avoir du turnover ou pas."

En cause donc, ce rythme effréné de matches, toujours particulier à appréhender pour une équipe de Ligue 2. "Nous ne faisons pas comme les Anglais, qui jouent tous les trois jours, analyse ‘JMF’. Les joueurs qui vont en Angleterre te racontent que l’entraînement y est superflu, il dure une heure seulement, car ce sont en fait les matches qui servent de préparation. En ce qui nous concerne, notre entraînement se fait en deux phases. Les joueurs en manque de temps de jeu s’entraînement de façon plus conséquente. Pour ceux qui ont du temps de jeu, on élimine l’acide lactique pour les remettre dans de bonnes conditions. Après, il y a des athlètes. Tu peux les faire jouer tous les jours, ils s’en foutent complètement."

Parmi les Icaunais au physique hors du commun, deux ressortent très souvent des propos de Jean-Marc Furlan. Il y a d’abord le capitaine et milieu de terrain Birama Touré. "Bibi, c’est un ‘stre-mon’ (un monstre, pour ceux qui ne maîtrisent pas le verlan). Tu lui fais faire un match par jour, et bien il te fait un match par jour. C’est fantastique." Et puis, le latéral droit Carlens Arcus. "Le mec… Carlens, physiquement, c’est monstrueux. Il a ce genre de qualités exceptionnelles. Ce sont des athlètes de très haut niveau qui peuvent enchaîner les matches." Des joueurs qui devraient donc de nouveau être alignés ce mardi aux Costières.

Le groupe : on reprend les mêmes, et on modifie un peu ?

On n’assistera certainement pas au bal des coiffeurs côté AJA à Nîmes. Difficile de savoir qui sera mis au frais. Les titulaires sortis en fin de rencontre face à Sochaux, à savoir Mathias Autret, Gauthier Hein et Alexis Trouillet, vont-ils faire un petit tour sur le banc histoire de se reposer pour être fin prêts contre Toulouse ? Jean-Marc Furlan a déjà indiqué que ce dernier avait terminé avec des crampes à l’Abbé-Deschamps, demeurant "un point d’interrogation". Et que sa base, inamovible, demeure le gardien et la défense centrale, "comme disait Alex Ferguson (entraîneur mythique de Manchester United) et d’autres, c’est ma conviction profonde".

Quoi qu’il en soit, les récentes prestations des remplaçants sont de nature à rassurer le coach. "Sur les dernières rencontres, le staff et moi sommes satisfaits, à la fois du comportement de Rémy Dugimont qui est un très bon buteur, mais aussi de Gaëtan Perrin dont la mentalité est extraordinaire et qui nous apporte toujours un plus quand il rentre, ou encore d’Alex’ Coeff, un mec intelligent qui ajoute tout son talent. C’est indispensable. Si t’es dans les cinq premiers, c’est que tu as un groupe qui fonctionne. Nos remplaçants jouent le jeu. Et même nos jeunes ! Tu as des gars comme Paul Joly, ils sont extraordinaires, fantastiques. Ce sont des guerriers, impressionnant !" Un effectif qui semble donc taillé pour ramener quelque chose de Nîmes, même s’il faudra se méfier de ces Gardois imprévisibles.

L’adversaire : Nîmes, dangereuse incertitude

Un yo-yo quasi permanent entre victoires et défaites avec très peu de nul. Un sacré bilan en 2022 (4e équipe ayant pris le plus de point depuis le début de l’année avec 16 points en neuf matches derrière les 18 de l’AJA). Trois défaites indigentes en février à domicile contre Dunkerque (1-0, 23e j. L2), puis à Caen (4-0, 24e j. L2) et à Amiens (3-0, 26e j. L2). Mais, sur les deux derniers matches, un partage des points face au dauphin parisien (1-1, 27e j. L2) qui aurait mérité victoire et un sacré hold-up chez le 6e, Le Havre (1-0, 28e j. L2). C’est peu de dire que le Nîmes Olympique est une équipe déroutante diront certaines, irrégulière diront d’autres.

Quasiment sauvés de la relégation mais à huit points du Top 5 et des playoffs, les Nîmois ont presque enfilé le costume de l’équipe qui n’a plus grand-chose encore à jouer. Il leur faudra gagner contre Auxerre pour définitivement être à l’abri avant de s’envoler en Corse pour défier un autre gros, l’AC Ajaccio, 4e avec le même nombre de points que l’AJA. Les Nîmois seront privés de plusieurs cadres, et non des moindres : le gardien norvégien Per Kristian Bråtveit (11 arrêts face au Havre), le latéral gauche Théo Sainte Luce (23 titularisations) et le milieu offensif international algérien Zinedine Ferhat. Un effectif qui avait malgré tout, au match aller, réussi à beaucoup embêter l’AJA en égalisant à 2-2 dans le dernier quart d’heure en octobre dernier, tout en envoyant beaucoup de jeu. Et qui sera toujours doté de Yassine Benrahou, l’un des meilleurs meneurs de jeu du championnat (neuf buts, sept passes décisives). Méfiance, donc !

