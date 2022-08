Ligue 2 (J3) : à Annecy, le Stade Lavallois va affronter des Savoyards revanchards

"Tous les matches sont importants" pouvait-on entendre au centre d'entraînement des Gandonnières à Laval cette semaine. Un adage un peu tarte à la crème c'est vrai, fréquemment utilisé, mais un adage qui reste particulièrement vrai en ce début de saison de Ligue 2, où toutes les équipes ne sont pas encore à 100% de leur capacité.

Opposés à Annecy en ce week-end du 15 août, comme l'an dernier en National (défaite 1-0), les Tango espèrent bien ramener un petit quelque chose d'un des plus longs voyages que leur propose cette saison 2022-2023. L'entraîneur Olivier Frapolli s'attend à une forte opposition, contre une équipe toujours à la recherche de sa première victoire. "C'est malgré tout une équipe, un peu comme nous, sur la dynamique de la saison dernière. Dans sa production, avec beaucoup beaucoup d'intensité. Ils font partie des équipes qui courent le plus dans la division" observe le technicien.

Maintenir la bonne dynamique à l'extérieur

Une équipe revancharde, blessée après deux premières journées à perdre (2-1 contre Niort ; 1-0 contre Metz). Cette rencontre semble revêtir un caractère particulier puisque les deux équipes découvrent la Ligue 2. Le milieu de terrain Jordan Adéoti tempère malgré tout. "Quand on perd contre Guingamp, on ne se dit pas qu'on a perdu contre une équipe qui jouera la montée, et que du coup ce n'est pas grave. Il faut essayer de prendre des points contre nos concurrents directs c'est vrai. Pour l'avoir déjà vécu dans ce championnat, quand on démarre en bas du classement, même pour une grosse équipe qui est censée jouer la montée, c'est parfois difficile de remonter la pente".

D'autant que la trêve hivernale, on le répète, arrivera en novembre en raison de la Coupe du monde au Qatar. Il faut donc prendre des points le plus vite possible, d'après Yohan Tavares, défenseur central. "Le contenu est important, mais il faut savoir aussi s'adapter au contexte, à l'équipe, à l'adversaire. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes choses contre Guingamp. Ce n'est pas le fait d'avoir pris zéro point qui nous fera dire qu'on doit tout mettre à la poubelle".

Cette saison, les Tango voudront encore montrer qu'ils sont redoutables à l'extérieur. Seulement trois défaites en National la saison dernière, hors de leurs bases. Cette semaine l'équipe a analysé la façon dont le bloc-équipe se positionne en phase défensive ou offensive. Contre Guingamp, en deuxième période, les Lavallois ont trop souffert et ont laissé trop longtemps le ballon à leurs adversaires. Ce qu'ils comptent bien ne pas répéter ce samedi soir à Annecy.

Le groupe du Stade Lavallois

►► Annecy - Stade Lavallois c'est à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne dès 18h45 avec Franck Gauteur et notre consultant Ulrich Le Pen