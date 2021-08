Ligue 2 (J3) - AJA-AC Ajaccio : enfin la passe de trois pour confirmer la belle entame ?

Trois victoires de suite en championnat. Une série qui se refuse à l’AJA depuis la période décembre 2018-janvier 2019, sous l’ère Pablo Correa. Plus de deux ans et demi d’attente pour faire la passe de trois, un sacré bail pour n’importe quelle équipe qui prétendrait à la montée. La Ligue 2 vient à peine de démarrer, et les Auxerrois ont à nouveau l’occasion de signer un 9/9 ce samedi face à Ajaccio (19h, 3e j.) après l’avoir emporté à Amiens (2-1) lors de la journée inaugurale puis contre Grenoble lundi dernier à l’Abbé-Deschamps (3-0), qu’ils retrouvent face aux Corses pour ce deuxième match à domicile en même pas une semaine.

Le calendrier qui nous est tombé dessus m’a cassé profondément les c... - Jean-Marc Furlan, entraîneur de l’AJA

Un enchaînement peut-être un peu trop rapide au goût de Jean-Marc Furlan. "Le calendrier qui nous est tombé dessus, alors qu’on a pourtant deux victoires, ça m’a cassé profondément les couilles, que ce soit très clair", s’est agacé le coach auxerrois en conférence de presse d’avant-match. "On a deux jours de moins de repos qu’Ajaccio, et en plus, on enchaîne deux matches à domicile, un lundi et un samedi. Ça ne me plaît pas, car lorsque tu réalises une préparation lourde, les matches à domicile sont les plus délicats à jouer."

Outre ce temps de récupération moindre, c’est la qualité de l’adversaire du soir, l’AC Ajaccio, invaincu avec un nul (2-2 à Toulouse) puis une victoire (3-1 à domicile contre Amiens), qui inquiète quelque peu le technicien ajaïste : "Contre l’ACA, ce sera un match référent, parce que c’est une très belle équipe, solide, avec beaucoup d’expérience, avec un excellent coach (Olivier Pantaloni), peu de changements. Et qui fait 2-2 contre Toulouse, à 10, donc ce n’est pas rien ! Ça veut dire que les mecs, ils sont gaillards ! Et puis, les équipes qui vont jouer à l’AJA viennent pour faire une rencontre de haut niveau… Je pense, très sincèrement, que ça va être le match le plus difficile de ce début de saison !"

La possibilité de signer une troisième victoire de suite en championnat, série que l’AJA n’a su concrétiser à trois reprises la saison dernière, pourrait rajouter un peu de pression à l’effectif. Mais Jean-Marc Furlan préfère l’évacuer. "Comme disait Michel Hidalgo (ancien sélectionneur de l’équipe de France de football), que j’adorais : ‘Je n’ai jamais parlé à mes joueurs du résultat. Je leur parle de football et de jeu, toujours. Et de plaisir.’" Du plaisir, on en prend depuis le début de la saison. Le plus dur, c’est de le prolonger.

Première de Charbonnier dans le groupe

Elle était très attendue : Gaëtan Charbonnier effectue sa première avec le groupe icaunais pour cet AJA-AC Ajaccio. Arrivé la semaine dernière dans l’Yonne et officiellement Auxerrois lundi, le nouvel attaquant ajaïste, qui se traînait une blessure à la cheville pendant sa préparation avec son ancien club de Brest, s’estimait à "80, 90%" de ses capacités physiques mercredi, lors de sa présentation à la presse, jour également de son premier entraînement avec les hommes de Jean-Marc Furlan.

Pourrait-on voir rapidement le joueur de 32 ans, meilleur joueur et meilleur buteur de L2 (27 buts) avec le SB29 il y a trois saisons, intégrer le 11 de départ et se fondre tout de suite dans le moule ? Est-il déjà prêt pour les joutes du championnat quelques jours à peine après son arrivée ? Pour répondre à ces interrogations, l’entraîneur auxerrois s’est montré très clair : "Gaëtan Charbonnier a eu une préparation difficile, compliquée. La saison dernière, il n’a pas joué régulièrement (17 titularisations sur 36 matches de disputés, 44 minutes jouées en moyenne). Si tu as 15, 20 ans d’expérience comme moi, qui récupère un joueur que j’adore, tu sais ce que je me dis ? Que j’en tirerai le maximum le 1er janvier 2022."

Et Jean-Marc Furlan de détailler son programme de campagne "Charbonnier 2022" "pour qu’il me fasse la différence de février-mars jusqu’au mois de juin. Et pour ça, comme tous, il faut être capable de gérer le temps de jeu, ne pas forcément être toujours titulaire… Voilà ce que je me dis, en voyant le côté le plus difficile, le plus lourd. Et pas le côté le plus positif en te disant ‘tiens, demain, il va claquer trois buts et ensuite, cinq buts’". Un coach prudent, donc. "Si ça se trouve, je peux me tromper. Mais par rapport à ce qu’il a vécu depuis un an, voilà comment je l’amène à être hyper performant cet hiver puis pour le printemps."

Pour le reste du groupe icaunais, Gauthier Hein, qui fête ses 25 ans aujourd’hui, est bien présent, après être sorti contre Grenoble en fin de match lundi, perclus de crampes. Malgré un mollet qui était encore récemment douloureux, l’ailier droit gaucher, auteur d’un superbe début de saison (deux buts en deux matches) pourrait à nouveau être titulaire. En revanche, toujours pas de Rémy Dugimont, à cause d’un dos toujours récalcitrant.

Des Corses amoindris mais bien lancés, et peut-être revanchards

Depuis le début de saison, l’AJA est plutôt bien lotie concernant les absences adverses. Il manquait la recrue phare en attaque Tolu Arokodare en attaque du côté Amiens, quand Grenoble accusait l’indisponibilité d’une dizaine de joueurs. Cette fois, Ajaccio s’annonce à l’Abbé-Deschamps là aussi avec un groupe amoindri. Six joueurs manquent à l’appel, dont le milieu et capitaine Mathieu Coutadeur (élongation), l’ailier droit Cyrille Bayala l’attaquant titulaire Bevic Moussiti-Oko, auteur de huit buts la saison dernière et qui a marqué lors de la victoire des Ours à Amiens.

Mais ce ne sont pas ces absences qui doivent empêcher les Auxerrois de craindre les Corses. Car l’équipe insulaire, 13e la saison passée, n’a subi que très peu de changements avec deux recrues seulement. Un collectif et un 4-4-2 bien rôdés pour le moment invaincu en ce début de saison, dans lesquels les ex-Icaunais Gaëtan Courtet (buteur contre Amiens et capitaine en l’absence de Coutadeur) et Mickaël Barreto s’éclatent. Il faudra également se méfier de l’attaquant albanais Qazim Laci (doublé à Toulouse) et du jeune milieu de 19 ans Yanis Cimignani (un but et une passe décisive contre les Amiénois).

Des Acéistes qui voudront certainement montrer un meilleur visage que celui de leur dernier match à l’Abbé-Deschamps la saison dernière, où ils avaient été giflés 5-1 le 3 octobre dernier, lors de la 6e journée. Les buteurs icaunais de cette rencontre (doublé de Mickaël Le Bihan et de Rémy Dugimont, but de Kévin Fortuné) ne seront pas sur la pelouse ce samedi. Pas une raison pour que les Auxerrois n’en profitent pas à nouveau pour se jouer de l’ACA.