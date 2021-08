Ligue 2 (J3) : Caen concède sa première défaite de la saison contre Sochaux

Première défaite de la saison pour le Stade Malherbe Caen, défait par sa bête noire, le FC Sochaux-Montbéliard lors du match d'ouverture de la 3ème journée de Ligue 2. Kalulu et Virginius ont crucifié des Caennais naïfs à défaut d'être déméritants

Un match équilibré

Caen aurait pu, aurait sans doute dû, ne pas perdre cette rencontre. En égalisant d'un but sublime de Hountondji à la dernière minute du temps règlementaire, le club normand avait rattrapé le point d'un nul mérité face à une belle équipe de Sochaux. Mais un manque de concentration peut-être, de vigilance sûrement, sur le coup d'envoi a permis à Virginius de filer au but pour battre Riou et mettre KO tout une équipe, tout un stade.

Avant ça, Caen aura eu de grandes difficultés à maîtriser le ballon en première période. Malgré les nombreuses erreurs techniques, le premier acte fut rythmé, sans grandes occasions toutefois. La deuxième période fut encore plus rythmée, avec des joueurs montrant la volonté de faire la différence dès les premiers instants, mais Riou et Prévot ont su réaliser les arrêts qu'il fallait pour préserver leurs buts inviolés.

L'ascenseur émotionnel

Bête noire du SMC puisqu'elle est venue y gagner sept fois en dix déplacements, l'équipe doubiste a ouvert le score juste après une très grosse occasion de Shamal. Servi à la limite du hors-jeu sur la droite de la surface de réparation, Henry a servi Kalulu oublié dans les 6 mètres par la défense centrale (0-1, 62').

Caen s'est ensuite évertué à pousser pour rattraper le score. C'est à la 90ème minute qu'Hountondji, sorti du banc, a trouvé la faille, d'un tir enroulé exceptionnel dans la lucarne opposée (1-1, 90'). Malheureusement, dans la foulée de l'engagement, Virginius partait dans le dos de la défense et crucifiait Riou (1-2, 91'). Rageant pour tout un club, pour tout un stade, mais cette défaite est tout de même porteuse d'espoirs pour un SMC qui restera tout même dans le haut du classement de Ligue 2 à l'issue de cette 3ème journée.

Court blessé à l'adducteur

Au-delà de la défaite, Caen doit déplorer une nouvelle blessure, celle de l'un de ses joueurs clés : Johan Court. Passeur décisif lors des deux premiers matchs, le milieu offensif s'est blessé à l'adducteur en forçant une frappe en fin de première période. Déjà privé de Nsona pour de longs mois, de Zady Séry pour plusieurs semaines, Stéphane Moulin voit ses cartouches offensives filer à l'infirmerie les unes après les autres. Il va être grand temps d'obtenir du renfort dans ce secteur là.

Les Réactions

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "Il y a la déception du résultat mais surtout de la manière dont il se détermine. Je n'ai pas aimé la première mi-temps, ni l'égalisation. Le foot est ainsi fait qu'on doit être mené à la mi-temps et qu'on ne doit surtout pas perdre la deuxième mi-temps, on est animé d'un grand sentiment de déception. Je considère que nous avions mérité d'obtenir l'égalisation, malheureusement, ça s'est mal terminé. La première période a été la moins bonne depuis le début de saison, on a été très mauvais.

Yoël Armougom, défenseur du SM Caen : "C'est une déception après les efforts qu'on a fait pour revenir au score contre une très belle équipe de Sochaux. On n'a pas été assez incisif, mais on continue d'assembler les pièces pour monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Sochaux a fait preuve d'un peu plus de réalisme. On a essayé de sortir les crocs, de provoquer, quand on parvient à égaliser, on pensait qu'on tenait le nul mais on a sans doute eu trop de folie. C'est décevant mais ça n'enlève pas toutes les ambitions que l'on a pour cette saison."

Omar Daf, entraîneur de Sochaux : "Je trouve que cette victoire est logique. On a vu un beau match mais ça aurait été frustrant de ne pas repartir d'ici avec les trois points, au vu de la prestation des joueurs. Les joueurs ont apporté une bonne réponse par rapport à notre dernière sortie (défaite contre le Havre). On a eu le caractère nécessaire pour aller chercher cette victoire. On aurait pu reculer après l'égalisation mais on a continué à pousser et ça a payé."