Ligue 2 (J3) - DFCO - Rodez, l'heure de s'y mettre

Pas facile de se mettre au boulot en plein cœur de l'été. Barbecues, apéros, JO, weekends dans le sud, les sollicitations sont nombreuses, même avec la météo pas terrible à Dijon et en Côte-d'Or. Une excuse valable pour le commun des mortels, pas pour le DFCO, qui cherche à oublier la saison dernière et à retrouver au plus vite la Ligue 1, fort de son clinquant mercato. Malheureusement, avec deux défaites en deux matchs, contre Sochaux et Nîmes, le début de saison est pour l'instant raté. Réaction attendue samedi 7 août 2021, avec la réception de Rodez au Stade Gaston Gérard.

Sacro-sainte intensité

Le mot qui revient le plus dans les discours, c'est "intensité". On le trouve dans la bouche de l'entraîneur du DFCO, David Linarès : "Le mot-clé c'est la haute intensité. Contre Sochaux et Nîmes, on est rentrés avec trop peu d'intensité, avec ou sans ballon, ce qui a donné confiance à l'adversaire". On le trouve aussi dans les mots du nouveau capitaine dijonnais, Daniel Congré : "Au niveau de l'intensité, on ne met pas assez de rythme, quand on a le ballon ou quand on ne l'a pas. Les deux équipes qu'on a joué nous ont été supérieures à ce niveau-là et c'est ce qui a fait la différence". Or, mettre plus d'intensité, c'était déjà l'objectif affiché pour le déplacement à Nîmes la semaine dernière. Avec un résultat mitigé.

Si c'est un bon début, pas sûr qu'un surplus d'engagement soit suffisant. Tactiquement, le DFCO se doit également de faire mieux. Se montrer plus rigoureux, dans les deux parties du terrain. Imposer son projet de jeu à l'adversaire. On peut espérer un pressing plus coordonné, plus de liant entre les deux milieux récupérateurs et les attaquants, des joueurs excentrés qui viennent davantage participer à la construction du jeu, une défense plus concentrée sur les ballons aériens. Entre autres.

Attention à Rodez

Sur le papier, avec son mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents, le DFCO semble plus fort que Rodez - même si le capitaine du DFCO, Daniel Congré, réfute humblement cette étiquette. Les Ruthénois, actuels 10e du classement, ont démarré par une défaite (4-0 contre Caen) et une victoire (1-0 face à Pau).

