Ligue 2 (J3) - Les Chamois Niortais s'imposent à l'arrachée à Dunkerque, première victoire de la saison (1-2)

Elle est enfin dans la poche ! Les Chamois Niortais s'imposent pour la première fois de la saison, ce samedi 7 août, après leur victoire sur la pelouse de Dunkerque (1-2) pour cette 3è journée de Ligue 2. La délivrance est arrivée au bout du temps additionnel.

Joseph Mendes délivre les Chamois à quelques secondes du coup de sifflet final

Ce sont les Nordistes qui ouvrent les hostilités avec un but dès la 16è minute signé du Haïtien Leverton Pierre. Pas de quoi décourager les Chamois qui répliquent trois minutes plus tard avec une réalisation de Yohan Cassubie, son premier but en pro. Le score en restera à 1 partout jusque dans les arrêts de jeu quand, un peu comme le basketteur français Nicolas Batum face à la Slovénie, Joseph Mendes fait trembler les filets à la 94è minute de jeu. Au final ce sont trois points, et l'occasion de fêter ça dans les vestiaires.

Grâce à cette victoire, les Chamois remontent à la 10è place provisoire de la Ligue 2, alors qu'ils étaient 16è avant cette rencontre. Prochain match prévu le 14 août face à Grenoble.