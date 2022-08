Ligue 2 (J3) - Des blessés, Benzia et Dobre sur le départ : les échos avant DFCO - Caen

Toujours invaincu en championnat et depuis le début de la préparation, le DFCO d'Omar Daf reçoit le Stade Malherbe de Caen, une semaine après le match nul (0-0) à Pau. Coup d'envoi à 19 heures, samedi 13 août 2022, pour le compte de la 3e journée de Ligue 2. Deux équipes qui ont bien démarré leur championnat : Dijon est 4e (une victoire, un nul), Caen est 2e (deux victoires).

Les explications sur les absences de Dobre et Benzia

Il ne faut pas s'attendre à de grands changements ce weekend contre Caen. Les blessés le sont toujours, à l'image de Deaux, Jacob et Scheidler. "Ils sont encore loin de la reprise", confirme l'entraîneur Omar Daf. "Jacob a un peu d'avance. Ce sont des joueurs qui reprennent petit à petit des bonnes sensations". Troisième dans la hiérarchie, le jeune gardien Thomas Roche est également forfait, touché à l'épaule.

Alex Dobre et Yassine Benzia non plus ne seront pas dans le groupe, mais ça n'a rien à voir avec d'éventuelles blessures. Plutôt des envies d'ailleurs. "Alex va bien, c'est un choix de sa part, il souhaite partir. Comme Yassine, ce sont des joueurs qui veulent partir. Il faut respecter leur choix. Quand un joueur souhaite partir on ne peut pas le retenir", constate Omar Daf.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Caen, "taillé pour jouer les premiers rôles"

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Omar Daf a livré son point de vue sur l'adversaire. Caen, "une formation taillée pour jouer les premiers rôles, elle fait partie des favoris". Il s'attend à "un match de haut niveau". "Un match costaud, on a envie de jouer ce genre de match".

Faire aussi bien que la saison dernière

La saison dernière, les confrontations entre les deux équipes avaient tourné à l'avantage des Dijonnais. Deux victoires 1-0, à l'aller en Normandie et au retour en Bourgogne.