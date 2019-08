Ligue 2 (J3) : Les réactions des Caennais après la victoire à Ajaccio

Tout part bien dans cette rencontre sous le soleil et la chaleur estivale d'Ajaccio, Deminguet ouvre le score après seulement 4 minutes d'une reprise de volée surpuissante depuis l'entrée de la surface de réparation (1-0). Sans doute un peu trop puissante, puisque c'est sur ce tir que le jeune prodige a ressenti une douleur à l'ischio-jambier de la jambe gauche.

"On a marqué assez vite, c'est ce qui nous a mis en confiance. Sur le but, je n'ai pas réfléchi, j'ai frappé en une touche de balle, mais je veux surtout retenir qu'on a eu un état d'esprit irréprochable ce soir." Jessy Deminguet

L'un des tournants du match intervient à la demi-heure de jeu. Bayala s'échappe sur la droite de l'attaque corse, Diaw, en retard, le tacle violemment, les deux pieds décollés. M. Bastien l'expulse directement, une décision logique.

"Tout n'a pas été parfait, c'est clair et net ! A onze, on n'était pas trop mal, on avait trouvé pas mal de situation intéressantes. En deuxième mi-temps, on a beaucoup souffert, dans les jambes, ça a été très, très dur, plus que d'habitude. Ça forge le caractère de gagner dans la douleur, surtout pour notre première victoire de la saison." Anthony Weber