Ligue 2 (J3) : Sochaux ne part "pas favori" à domicile contre Auxerre

La victoire ? "A Bonal, on attend que ça", espère le latéral gauche sochalien Jason Pendant

Sochaux, France

Troisième journée de cette édition 2019/2020 en Ligue 2 de football : le FC Sochaux-Montbéliard reçoit l'AJ Auxerre à Bonal, vendredi 9 août 2019, à 20 heures.

Sochaux (10ème) reste sur deux matchs nuls, face à Caen (0-0) et le Paris FC (1-1). De son côté, l'AJA est 8ème, après sa victoire la semaine dernière à la maison face au Mans (2-0).

Une bête noire à Bonal ?

Le FCSM connaît une vraie période de disette face à Auxerre à domicile : aucune victoire depuis 2006. La saison passée, en novembre 2018, l'AJA s'était même imposée 4-1.

Mais les statistiques, ce n'est pas trop la tasse de thé de l'entraîneur sochalien Omar Daf. "Page blanche! On démarre une nouvelle saison, explique-t-il, c’est un nouvelle aventure humaine et sportive. C'est au groupe d'écrire encore une histoire de ce club. On a l'opportunité de le faire".

"C'est un bon adversaire qui se présente à nous. On a des arguments à faire valoir, à nous de faire le match qu'il faut pour emporter les points" - Omar Daf

Les superstitieux n'y verront pas un hasard : les Auxerrois joueront en noir vendredi soir - au lieu de leurs habituelles couleurs blanches et bleues. Une référence à son premier maillot, en 1906.

Auxerre "favori" estime Omar Daf

La saison passée, Auxerre a terminé à la 15ème place du championnat de Ligue 2. Une place devant ... le FCSM. Et pourtant, malgré ce maigre écart, les Bourguignons semblent favoris face au FCSM et son été complexe sur le plan extra-sportif.

C'est en tout cas l'avis d'Omar Daf. "On a pas le même effectif que l'AJA aujourd'hui, argumente le coach "Jaune et Bleu". Vu les moyens, vu ce qu'ils ont affiché, ça va être encore un prétendant (à la montée en L1, ndlr)".

"On fait ce métier là pour jouer des équipes de haut niveau. Ce sera le cas face à Auxerre, tant mieux, c'est une bonne opportunité pour nous" - Omar Daf

Constat partagé par son néo-capitaine, le latéral gauche Jason Pendant. "C'est une grosse équipe de Ligue 2, confirme le joueur de 22 ans. Techniquement, c'est quand même impressionnant. Il va falloir faire un gros match".

Les groupes des deux équipes

FC Sochaux-Montbéliard

Le gardien de but (et capitaine) Maxence Prévot n'est pas dans le groupe, deux semaines après sa sortie sur blessure face au SM Caen. Les deux dernières recrues, Ousseynou Thioune et Sloan Privat, à court de forme,sont également absentes.

Gardiens : Lawrence Ati Zigi, Aubin Long. Défenseurs : Christophe Diedhiou, Maxence Lacroix, Pape Paye, Rayan Senhadji, Salem M'Bakata, Jason Pendant. Milieux : Younes Kaabouni, Martin François, Sofiane Daham, Mevin Sitti, Gaëtan Weissbeck, Jérémy Livolant. Attaquants : Thomas Touré, Bryan Lasme, Fabien Ourega, Victor Glaentzlin et Abdoulaye Sané.

AJ Auxerre

Gardiens : Laiton, Michel. Défenseurs : Arcus, Bernard, Boto, Coeff, Marcelin, Souprayen. Milieux : Barreto, Bellugou, Fomba, Ngando, Sakhi, Touré. Attaquants : Dugimont, Merdji, Sorgic, Yattara

Le classement de Ligue 2