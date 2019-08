Ligue 2 (J3) : Sochaux reçoit Auxerre et espère une première victoire

Sochaux, France

Après un match nul encourageant (1-1) à l'extérieur face au Paris FC, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit l'AJ Auxerre pour le compte de la 3ème journée de Ligue 2. Coup d'envoi vendredi 9 août 2019 à 20h.

Selon l'entraîneur Omar Daf, les sochaliens "ne partent pas favoris" face au voisin bourguignon, avec son nouveau coach Jean-Marc Furlan sur le banc, spécialiste du "beau jeu" - et des montées en Ligue 1. Les "Jaune et Bleu" vont devoir une nouvelle fois s'appuyer sur leurs recrues de l'été et sur des jeunes du centre de formation.

