Ligue 2 (J3) : Victoire historique du FC Sochaux à domicile face à Auxerre

13 ans que l'on avait plus vu ça au Stade Bonal : une victoire du FC Sochaux face à Auxerre. 1-0, grâce à un but de Fabien Ourega. Après un été compliqué, le FCSM lance bien sa saison avec ce premier succès en Ligue 2, lors de la troisième journée.

Sochaux, France

Les supporters sochaliens l'attendaient depuis 2006 : une victoire du FCSM, à domicile, face à l'AJ Auxerre. Et bien c'est chose faite, vendredi 9 août 2019, lors de la troisième journée de Ligue 2. Succès 1 à 0, grâce au deuxième but de la saison de l'une des recrues de l'été, Fabien Ourega.

Continuer sur cette bonne lancée

Après deux matchs nuls lors des deux premières rencontres (face à Caen et au Paris FC), Sochaux confirme son début de saison encourageant. Déjà un très fort esprit d'équipe, beaucoup de solidarité, d'envie, de solidité défensive dans cet effectif, mélangeant recrues et jeunes du club.

L'entraineur Omar Daf est conscient que cette victoire face au rival bourguignon va faire date. "Comme joueur, je ne me souviens pas avoir battu Auxerre ici", se réjouit l'ancien défenseur, passé au club entre 1997 et 2009, puis lors de la saison 2012-2013. "C'est toujours difficile de jouer cette équipe, d'autant plus cette année, rajoute-t-il. C'est une équipe redoutable. Quand on voit les joueurs qu'ils ont, quand on voit leur maîtrise technique, cette victoire est d’autant plus belle".

"Le résultat est logique vu le nombre d'occasions" - Omar Daf

Avec ce genre de performance, il espère attirer davantage de spectateurs au stade lors des prochains matchs - il y avait un peu plus de 7000 personnes vendredi soir. "Les gens dans la région n'attendent que ça, indique le coach. C'est ce que j'ai dit aux joueurs".

"Si les joueurs se battent et mouillent le maillot comme ça tous les week-end, ils vont réussir à faire revenir du monde à Bonal" - Omar Daf

Prochain match mardi 13 août en Coupe de la Ligue face au Paris FC, en intégralité sur France Bleu

