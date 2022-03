Ligue 2 (J30) - AJA-Toulouse : choc au sommet face au leader devant plus de 13 000 spectateurs à Auxerre

Plus de 13 000 spectateurs sont attendus ce samedi pour le choc AJA-Toulouse (15h, 30e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Match à vivre en direct intégral et prise d'antenne dès 14h45 sur France Bleu Auxerre.

On y est. Enfin. Même si la saison est loin d'être finie, cette 30e journée de Ligue 2 à une odeur particulière pour l'AJA (3e, 54 points). Celle de la Ligue 1. Dans ce choc au sommet face au leader Toulouse (1er, 60 points) ce samedi (15h), les Auxerrois auront l'occasion d'enflammer un stade Abbé-Deschamps en fusion, rempli de plus de 13 000 spectateurs au moins, record de la saison battu. Pas loin des 15 314 face à Valenciennes en mai 2019 lors de la dernière journée de championnat pour le maintien, la meilleure affluence jusqu'ici dans l'antichambre de l'élite. Tout, dans ce duel, promet un match incandescent. Le public bouillant, on l'a dit, l'occasion pour l'AJA de signer une sixième victoire consécutive en championnat pour ce troisième match en une semaine, le profil spectaculaire des deux formations, une équipe du Téf' qui semble irrésistible, et un petit air de revanche par rapport au match aller, perdu sur un cinglant 6-0 au Stadium (12e j. L2).

L'enjeu : se faire plaisir pour marquer un grand coup et effacer la déroute de l'aller

Disons le tout net : les Icaunais ont très vite, du moins devant les micros, chassé les souvenirs de l'humiliation du 16 octobre dernier. Ne pas ressasser cet après-midi cauchemar avec ces six buts encaissés (trois au bout de 24 minutes de jeu, sans oublier l'expulsion de Rémy Dugimont à la 49e) chez les Violets, c'est une façon de ne pas se polluer l'esprit pour ce qui reste la plus lourde défaite de l'AJA sur les 16 dernières années. Et d'aller de l'avant, pour uniquement se concentrer sur soi. "Prendre une rouste, ça arrive, relativise le coach Jean-Marc Furlan. Surtout qu'après ce revers à Toulouse, on fait trois victoires d'affilée. Donc, quelque part, ça a dû nous servir. Mais en rien je n'ai évoqué, cette semaine, l'idée que la lourde défaite du match aller devait provoquer un sentiment de revanche, comme l'environnement peut le dire. Non, c'est comment on est capable de pratiquer notre meilleur football, d'être très forts individuellement et collectivement, point final."

Le capitaine et milieu de terrain Birama Touré ne dit pas autre chose : "C'est sûr que tout le monde parle de revanche... On a pris une claque à aller. C'est un autre match qui commence. On est dans une bonne dynamique. Dans ce genre de rencontre, le plus important, ce sont les petits détails. Il va falloir ne pas faire d'erreur, ne pas leur laisser la moindre occasion parce que c'est une équipe qui marque beaucoup. Il ne faut pas en faire tout un plat, mais tout le monde est motivé pour le match de samedi." Tout le monde, tout un club, tout un peuple. Car avec plus de 13 000 spectateurs attendus à l'Abbé-Deschamps (il reste encore des places !), qui dépassera pour la troisième fois de l'exercice la barre des 10 000, le soutien devrait être inconditionnel côté icaunais. "Ce qu'on vit depuis le début de saison, c'est une transformation dans les tribunes, où c'est beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus positif. Et c'est très, très agréable", souligne Jean-Marc Furlan. Ce qui serait encore plus agréable ? Une sixième victoire de suite en championnat pour pourquoi pas, avant cette dernière trêve internationale de deux semaines, s'insérer dans le Top 2, synonyme de montée directe, avant le sprint final et les huit derniers matches de la saison.

Le groupe : Sakhi suspendu, Lloris de retour

C'est la principale absence côté ajaïste pour ce choc au sommet : le meneur de jeu Hamza Sakhi, en grande forme durant cette bonne passe auxerroise de cinq succès de suite (un but, deux passes décisives), est suspendu face à Toulouse, après son rouge écopé dans les dernières secondes à Nîmes mardi (2-1, 29e j. L2). Un sacré coup dur pour l'équipe icaunaise, qui avait déjà dû se passer de son numéro 22 à l'aller. Par chance, si l'on peut dire, un autre milieu métronome a émergé ces dernières semaines : Alexis Trouillet.

Prêté par Nice, le jeune joueur (21 ans) vient de signer trois passes décisives sur les deux derniers matches, et postule à une place de titulaire dans l'entrejeu aux côtés de Mathias Autret dans ce qui devrait ressembler à l'habituel 4-1-4-1 où Gaëtan Perrin, buteur dans le Gard et auteur d'une prestation intéressante, pourrait avoir sa chance côté gauche. Au rayon des nouveautés, à noter l'apparition de Gautier Lloris, la troisième cette saison dans le groupe icaunais pour le défenseur central qui n'a pas été épargné par les blessures et n'a disputé qu'un match de Ligue 2, contre Caen début décembre (2-2, 17e j. L2).

L'adversaire : la grosse artillerie toulousaine

Voilà un duel alléchant pour les amateurs de beau jeu et de spectacle : à l'Abbé-Deschamps vont s'affronter les deux équipes qui envoient le plus de jeu en Ligue 2, tout simplement. Les deux meilleures attaques (67 buts pour le TFC, 46 pour l'AJA), les deux meilleures possessions (61,4% côté violet, 58,3% côté bleu et blanc), les deux meilleures équipes en termes de pourcentages de conversion tirs/but (16% pour Toulouse, 13,3% pour Auxerre), le meilleur taux de passes réussies (83,3% chez les Haut-Garonnais,, 82,4% chez les Icaunais) ou encore les meilleurs chiffres pour ce qui est des ballons touchés dans la surface adverse (672 pour les hommes de Philippe Montanier, 603 pour ceux de Jean-Marc Furlan). "C'est vrai que ce sont deux équipes qui prennent des risques dans la possession du ballon et dans le jeu, reconnaît l'entraîneur ajaïste au moment de comparer les deux formations. Mais ce qui me fait craindre un peu, ce sont leurs individualités de très haut niveau."

Jean-Marc Furlan fait certainement référence aux cinq joueurs côté toulousain à huit buts ou plus et qui illuminent le jeu du Téf' : Rhys Healey (15 buts et quatre passes décisives, meilleur buteur du championnat d'un pion devant Gaëtan Charbonnier), Branco van den Boomen (10 buts mais surtout 18 passes décisives, le meilleur joueur de Ligue 2), Rafael Ratao (neuf buts, un temps incertain mais finalement présent), Ado Onaiwu (huit buts, une passe décisive) et Nathan N’Goumou (huit buts, trois passes désicives). "Si je te montre les chiffres du TFC, tu vas prendre peur, ça n'a rien à voir avec les chiffres des 19 autres équipes, poursuit 'JMF'. C'est à la fois un grand plaisir de rencontrer Toulouse, mais ça va être une grosse difficulté, un défi à relever très, très important. Maintenant, comme j'ai dit à mes joueurs, c'est comment on se régale, comment on s'éclate, comment on est capable de montrer notre enthousiasme dans ce genre de match." Surtout qu'après leur déconvenue à Caen (défaite 4-1, 28e j. L2), les Toulousains ont enchaîné sur une démonstration 6-0 à Amiens (29e j. L2), leur sixième victoire en sept rencontres. Deux équipes en forme, des statistiques qui promettent un vrai show sur la pelouse... On s'en délecte d'avance !

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre