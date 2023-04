Ligue 2 (J30) - DFCO - Rodez, pour la première de Pascal Dupraz

Une semaine agitée du côté du centre d'entraînement de Saint-Apollinaire. Après la défaite samedi à Caen (2-1), le président Olivier Delcourt a décidé de se séparer de son entraîneur, Omar Daf, et de nommer à la place Pascal Dupraz, pour une mission maintien. Le DFCO, 19e, est à sept points du premier non-relégable au moment de recevoir Rodez, samedi 8 avril 2023, pour la 30e journée de Ligue 2. Le hauy-savoyard évoque des joueurs qui ne sont pas "résignés", "un groupe réceptif" et "une semaine studieuse".

Le point sur l'effectif

Pascal Dupraz a dirigé son premier entraînement mardi. Pour sa première conférence de presse d'avant-match, il a détaillé les absents potentiels pour la réception de Rodez. Roger Assalé, blessé, fera son retour à l'entraînement en début de semaine prochaine. Saturnin Allagbé, toujours sous protocole commotion après sa sortie à Caen, s'entraînait ce vendredi, "ça évolue favorablement" selon son nouvel entraîneur. Ahmad Ngouyamsa, expulsé avec la réserve, est suspendu. Didier Ndong, sera absent, pour des raisons personnelles.

Quels sont les préceptes de Pascal Dupraz ?

Pascal Dupraz ne veut pas dévoiler toute sa méthode, qui avait fonctionné notamment en Toulouse, en 2016, pour maintenir le club en Ligue 1. Les Violets accusaient dix points de retard, et s'étaient maintenus à la dernière journée. Pour Dijon, neuf matchs, et sept points à rattraper. Première étape, comme c'est de rigueur dans ces cas-là, travailler sur l'aspect mental. "On n'a rien fait, prévient Dupraz, les résultats feront que l'équipe reprendra confiance".

Parmi ces préceptes, "beaucoup d'empathie, d'attention, de travail sur le terrain, détaille le nouvel entraîneur, pour qui la tâche est facilitée par le fait d'arriver avec son staff. Il y a des incontournables, mais je n'aime pas les livrer, c'est pour ça qu'on me taxe de mauvais tacticien".

Sur le plan du jeu, Pascal Dupraz ébauche quelques pistes, voulant conserver un "effet de surprise" pour le premier adversaire qu'il va rencontrer, Rodez. "Je ne suis pas un styliste, je ne suis pas là pour être à la mode, je ne me vends pas", indique-t-il, louant les vertus d'un aspect défensif considéré comme "péjoratif" par nombre d'observateurs. Avec une volonté affichée de "récupérer plus vite possible, le plus haut possible et d'avoir le plus souvent possible le ballon".

Rodez, la dynamique est bonne

Rodez termine fort ce championnat de Ligue 2. Longtemps relégable, l'équipe de l'ancien du DFCO, Wilitty Younoussa, reste sur quatre victoires consécutives (face à Niort, Caen, Amiens et QRM). Au match aller, pour le premier match à l'extérieur après la trêve de la Coupe du monde, le DFCO s'était incliné 2-1 en Aveyron.

Pas de Lingons en tribunes

Ce sera le premier match à domicile depuis la décision du groupe ultra des Lingon's Boys de suspendre leurs activités en tribunes. Ils ont été les victimes du vol de leur bâche à domicile lors du dernier match à Gaston-Gérard, face à Pau.

DFCO - Rodez, pour la première de Pascal Dupraz sur le banc, soirée à vivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne, dès 18h45 pour l'avant-match. Coup d'envoi 19h.

