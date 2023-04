Ligue 2 (J30) : face à Grenoble, le Stade Lavallois joue une grosse partie de son maintien

Le Stade Lavallois est dans une position très inconfortable depuis trois semaines et la défaite à Niort. Les Tango sont 17e et donc relégables à neuf journées de la fin du championnat. Surtout, la dynamique n'est pas bonne avec cinq défaites consécutives. Il est grand temps de redresser la barre, d'inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Le maintien se joue en partie lors de cette 30e journée avec la réception de Grenoble (7e) au stade Francis Le Basser.

Une défense à quatre reconduite ?

Le week-end dernier à Metz, l'entraîneur Olivier Frapolli a changé de système de jeu en passant de cinq à quatre défenseurs. Le technicien n'a pas voulu dévoiler si le reconduira samedi soir contre Grenoble. En revanche, le coach mayennais révèle avoir déjà eu cette idée en début de saison : "on a essayé ce système de jeu à l'entraînement il y a un petit moment. C'était après une première série négative, au moment du déplacement à QRM. Quand il y a des séries négatives comme ça, il faut aussi changer les choses. On peut toujours changer 2-3 joueurs mais changer le système, c'est réveiller tout le monde, c'est bousculer les certitudes, c'est renforcer la vigilance et c'est aussi surprendre l'adversaire. On l'avait essayé dans la semaine précédente ce match, mais cela avait été catastrophique. Là, cette fois, j'ai eu de bonnes réponses. J'ai senti que les joueurs adhéraient. Maintenant, il s'agit d'un match à domicile, c'est différent donc il faudra voir si ce système peut convenir dans ce type de scénario."

23 joueurs convoqués

Pour ce match, l'entraîneur Olivier Frapolli a convoqué les 23 joueurs qui sont aptes. Cela signifie que des joueurs peu utilisés comme Kevin Perrot, Pierrick Cros, Kevin Tapoko ou encore Sébastien Da Silva sont appelés.

Les 23 joueurs convoqués par Olivier Frapolli pour 18 places sur la feuille de match. - Stade Lavallois

>> Le coup d'envoi du match Stade Lavallois / Grenoble Foot 38 sera donné ce samedi à 19 heures au stade Francis Le Basser. Il sera à vivre sur France Bleu Mayenne à partir de 18h45 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.