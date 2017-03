Ligue 2 - J30 : le Nîmes olympique chute à Sochaux, défaite 2-1

Première défaite du Nîmes olympique en 2017. Les crocos étaient invaincus depuis 11 matches mais la belle série a pris fin, vendredi soir, au Stade Bonal face à Sochaux (2-1)

Les crocos, réduits à 10 après l'expulsion de Fabien Garcia, n'ont pas pu faire mieux que 2-1 sur la belle pelouse du stade Bonal. Menés au score, 2-0, les Nîmois ont trouvé les ressources pour réduire le score, 2-1 à la 84e minute par Anthony Briançon.

Le début de match est dominé par les crocos mais cela ne va pas durer bien longtemps. Christian Kouakou aurait pu faire basculer la rencontre à la 13e minute. L'attaquant nîmois lancé en profondeur par Théo Valls se retrouve seul face à Christopher Dilo mais il rate son tir lobé, capté sans problème par le gardien sochalien. Après le premier quart d'heure, le jeu est plus équilibré, les sochaliens se créent davantage d'occasions, forçant Yan Marillat à réaliser plusieurs parades. Le gardien croco, un temps incertain, a finalement pu tenir sa place dans les cages nîmoises.

Carton rouge pour Fabien Garcia

De retour des vestiaires, les sochaliens se montrent plus dangereux et les nîmois commettent de nombreuses fautes. A la 60e minute, Fabien Garcia fait une faute à l'entrée de la surface de réparation. Deuxième carton jaune pour le défenseur gardois qui écope logiquement d'un carton rouge et est exclu du match. A la 65e minute, c'est cette fois Sada Thioub qui commet une faute devant la surface. Magnifique coup-franc de Florian Martin qui ouvre le score pour Sochaux (1-0). Seulement deux minutes plus tard, Faneva Andriatsima enfonce le clou avec un deuxième but pour Sochaux (2-0). En infériorité numérique, les crocos parviennent tout de même à réduire le score, sur un coup-franc de Téji Savanier, Anthony Briançon marque de la tête. (2-1).

Les crocos étaient invaincus depuis 11 matches mais la belle série a donc pris fin au Stade Bonal. Au classement, le Nîmes olympique recule à la 7e place de Ligue 2.