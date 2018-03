Reims, France

-

A Reims (Stade Auguste Delaune), le Stade de Reims bat Lens

Mi-temps : 2-0

: 2-0 Spectateurs : 14684

: 14684 Arbitre : M. Willy Delajod

M. Willy Delajod Buts - Chavarria (13e), Djadjedje (42e, csc) pour Reims ; Zoubir (52e) pour Lens

Chavarria (13e), Djadjedje (42e, csc) pour Reims ; Zoubir (52e) pour Lens Avertissements - au lensois Souleymane Diarra (40e)

- au lensois Souleymane Diarra (40e) Reims : Mendy - Bouhours, Abdelhamid, Jeanvier (cap), Métanire - N'Dom, Mbemba (Ngamukol, 77e), Chavalerin, Diego (Shamal, 87e), Oudin (Berthier, 83e), Chavarria. Entr. : David Guion

: Mendy - Bouhours, Abdelhamid, Jeanvier (cap), Métanire - N'Dom, Mbemba (Ngamukol, 77e), Chavalerin, Diego (Shamal, 87e), Oudin (Berthier, 83e), Chavarria. Entr. : David Guion Lens : Vachoux – Dja Djédjé, Duverne, Cvetinovic, Duplus, Gersbach (Koukou, 47e) – Diarra (Cristian Lopez, 70e), Chantôme (cap.) – Markovic (Bayala, 77e), Zoubir, Fortuné. Entr. : Eric Sikora

Comme s'il ne pouvait rien arriver à cette équipe. Intenable en première période, le Stade de Reims a plus souffert après la pause. Longtemps les Rémois étaient plus proches du 2-2 que du 3-1. Mais comme souvent cette saison, ils ont su faire le dos rond avant de piquer fatalement leur adversaire avec un déboulé de Diego. Et quand il part, personne ne le revoit. Personne ne la revu.

Les premières minutes confirmaient l'envie et la solidarité locale. Les combinaisons sont nombreuses. Et à jouer de la sorte, les Rouge et Blanc sont irrésistibles. C'est ainsi que Pablo Chavarria ouvrait logiquement le score. Bien suivi avant la pause par Rémi Oudin dont la tête décroisée était dégagée par le malheureux Brice Djadjédjé contre son camp. Il aura fallu une sortie ratée d'Edouard Mendy pour relancer Abdellah Zoubir et les Lensois. La discipline et la solidarité sont alors devenus les maîtres mots rémois. Chanceux par moment (barre de Diarra), Reims a sorti toute la palette d'une équipe qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Le public de Delaune l'a bien compris et lui a fait une jolie fête en récompense. Ce n'est peut-être que le début...