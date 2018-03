Le public a enfin répondu présent ! On attend plus de 15 000 spectateurs pour cette affiche du championnat dans une stade que les supporters lensois ont décidé de bouder. L'occasion pour les Rémois de se rapprocher encore un peu plus de la Ligue 1.

Il aura donc fallu attendre la 30e journée de Ligue 2 pour voir un Stade Delaune enfin copieusement garni. Il est vrai que la venue de Lens n'y est pas pour rien, mais le public a décidé aussi de venir soutenir cette équipe rémoise si séduisante depuis le début de la saison. A 9 matches de la fin, le Stade de Reims sera donc soutenu par tout un peuple pour aller chercher une 22e victoire qui permettrait de se rapprocher un peu plus de la Ligue 1. Côté Lensois, c'est un peu la soupe à la grimace. les Nordistes eux ne seront pas accompagnés par leurs fidèles supporters qui ont décidé de boycotter le déplacement pour protester contre une saison pour le moins manquée. Lens lutte pour ne pas descendre en National et la dernière défaite au Stade Bollaert face à Bourg-Perronnas, émaillée par des banderoles et autres chants hostiles, est venue confirmer ce divorce. On attendait plus de 3000 supporters lensois, ils ne devraient être que 400. Ce match sera aussi une véritable opération séduction pour les Rémois qui n'ont pas l’habitude de venir. Les conquérir pour les emmener en Ligue 1 avec une équipe qui a tout fait cette saison pour se donner les moyens d'offrir un si bel épilogue.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY

Johann CARRASSO, Edouard MENDY Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Moussa BANA, Samuel BOUHOURS, Julian JEANVIER, Romain METANIRE, Yohan ROCHE.

Yunis ABDELHAMID, Moussa BANA, Samuel BOUHOURS, Julian JEANVIER, Romain METANIRE, Yohan ROCHE. Milieux : Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Mathieu CAFARO, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Mathieu CAFARO, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Steve SHAMAL.

Pablo CHAVARRIA, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Steve SHAMAL. Absents : Axel DISASI (ischio), Hassane KAMARA (cheville), Youssouf KONE (genou), Marvin MARTIN (épaule), Patrick BAHANACK (choix), Hendrick CAKIN (choix), Danilson DA CRUZ (suspendu), Grejohn KYEI (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Theoson-Jordan SIEBATCHEU (reprise), Lenny VALLIER (suspendu).

VIDEO | L’entraîneur rémois David Guion regrette que les supporters du @RCLens ne viennent pas à Reims et... félicite les supporters du @StadeDeReims pour leur mobilisation #FBsport#SDRRCLpic.twitter.com/94LREUX5Sx — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 15, 2018

